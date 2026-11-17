La qualification laborieuse de l’ASSE contre Rumilly-Vallières (2-1), dimanche en Coupe de France, a mis en lumière les difficultés de plusieurs jeunes recrutés ces derniers mois. Malgré une douzaine d’absents, les nouveaux venus n’ont pas saisi leur chance. De quoi s’interroger sur la politique de formation et de post-formation menée par Kilmer Sports Ventures…

La Coupe de France devait être l’occasion idéale. Privé d’une douzaine de joueurs, entre blessures et départs en sélection, Ian Cathro avait dû remanier son équipe pour affronter Rumilly-Vallières. Une opportunité en or pour les jeunes recrues de l’ASSE, dont plusieurs attendaient de pouvoir se montrer avec les professionnels. Mais malgré la qualification arrachée (2-1), le bilan est bien maigre.

Sonko, Reynaud et Mendy n’ont pas convaincu

Titularisé, Lamine Sonko n’a guère brillé avant de quitter prématurément ses partenaires sur blessure. Lucas Reynaud, entré en jeu à sa place, a traversé la rencontre comme un fantôme, au point d’être remplacé à son tour. Quant à Étienne Mendy, il a manqué une grosse occasion de se mettre en évidence devant le but.

D’autres n’ont même pas eu cette possibilité. Blessé, Elyes Dhaoui était forfait, tandis que Mahamadou Mourtada Gueye, André Zibi, Modibo Sissoko et Jediaël Mbambi n’avaient pas été retenus par Cathro.

Avec autant d’absences, le constat interpelle. Si ces jeunes ne parviennent pas à se montrer dans de telles circonstances, quand pourront-ils réellement prétendre à du temps de jeu ?

Baallal, une exception qui perd du terrain

Depuis l’arrivée de Kilmer Sports Ventures, l’ASSE a multiplié les recrutements en post-formation. Mais jusqu’ici, rares sont les nouveaux venus à avoir intégré la rotation professionnelle. Adam Baallal fait figure d’exception. Le jeune milieu offensif est celui qui a bénéficié du temps de jeu le plus significatif. Mais lui aussi semble perdre du terrain depuis quelques semaines, notamment depuis le retour de blessure de Nadir El Jamali.

Pour les autres, les perspectives restent floues. Lassana Traoré et Marten-Chris Paalberg ont passé davantage de temps à l’infirmerie que sur les terrains depuis leur arrivée. Quant à Strahinja Stojkovic, recruté à prix d’or à l’Étoile Rouge de Belgrade, il est déjà reparti en Serbie sans avoir réussi à s’imposer, prêté à l’OFK Belgrade.

Des trous à combler dans la formation ?

Si Kilmer a choisi d’investir autant dans la post-formation, c’est sans doute parce que les nouveaux dirigeants estiment que le centre de formation présente des manques. L’idée de recruter des jeunes prometteurs à l’extérieur pour renforcer les équipes et préparer l’avenir peut se défendre.

Encore faut-il que cette stratégie porte ses fruits. Or, pour l’instant, les résultats sont loin d’être convaincants. Au printemps dernier, l’équipe réserve a même frôlé la relégation en Régional. Et les performances des autres équipes de jeunes ne sont guère plus rassurantes cette saison.

Les U19 occupent une inquiétante 11e place dans leur groupe. Les U17 et les U16 pointent tous deux au 5e rang, après avoir respectivement chuté à Bastia et à Andrézieux ce week-end. Des classements qui interrogent sur la dynamique actuelle de la formation stéphanoise.