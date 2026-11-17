Si le Stade de Reims n’est plus invaincu cette saison, l’ASSE devra se méfier au plus haut point de son prochain déplacement à Delaune (samedi, 20h).

Le déplacement de l’ASSE à Reims s’annonce délicat, et pas uniquement sur le plan sportif. Alors que les Verts se préparent à affronter le Stade de Reims au stade Auguste-Delaune ce samedi à 20h, une autre préoccupation commence à apparaître : la discipline.

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Quatre joueurs de l’ASSE sous la menace à Reims

Le bilan disciplinaire commence à peser dans la gestion de l’effectif de l’ASSE. Jakob Breum, Julien Le Cardinal, Joao Ferreira et Augustine Boakye ont chacun reçu trois cartons jaunes depuis le début de la saison. Une situation qui place les quatre joueurs de l’ASSE dans une position délicate à l’approche des prochaines échéances. Tous devront désormais faire preuve de vigilance dans leurs interventions, notamment lors des duels et des phases défensives.

Le risque est d’autant plus important que ces joueurs peuvent avoir un rôle à jouer dans les prochaines rencontres des Verts. La règle disciplinaire prévoit une suspension automatique lorsqu’un joueur atteint cinq avertissements sur une période de référence définie par les règlements de la compétition. Avec trois cartons jaunes au compteur, Breum, Le Cardinal, Ferreira et Boakye ne sont donc pas encore suspendus, mais leur marge de manœuvre se réduit. Deux nouveaux avertissements pourraient leur coûter une rencontre.

Reims, un déplacement à négocier avec prudence à l’ASSE

Le staff de l’ASSE devra ainsi tenir compte de cette situation dans la gestion des prochains matchs. Une suspension pourrait rapidement devenir problématique si plusieurs joueurs concernés venaient à manquer simultanément à l’appel.Même si le Stade de Reims a perdu son invincibilité cette saison, l’ASSE devra rester particulièrement vigilante à Delaune. Ce déplacement représente un rendez-vous important pour les hommes de Saint-Étienne, qui ne pourront pas se permettre de multiplier les erreurs.

Pour les quatre joueurs concernés, l’objectif sera donc double : aider les Verts à obtenir un résultat positif tout en évitant un nouvel avertissement inutile. Le message est clair avant ce rendez-vous : l’ASSE devra jouer avec intensité, mais aussi avec maîtrise. Car au-delà du résultat contre Reims, chaque carton jaune pourrait avoir des conséquences sur les prochaines journées.