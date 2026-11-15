Rumilly-ASSE (1-2) : les jeunes n’ont pas marqué des points, les remplaçants non plus !

L’ASSE s’est laborieusement qualifiée pour le 8e tour de la Coupe de France ce dimanche à Annecy, en venant à bout d’une valeureuse équipe de Rumilly-Vallières (2-1). Menés au score, les Verts ont renversé la situation grâce à Old et Ferreira. Mais les joueurs habituellement remplaçants et les jeunes lancés par Ian Cathro n’ont guère profité de l’occasion pour se montrer.

Ian Cathro espérait certainement autre chose. Privé de plusieurs internationaux, l’entraîneur écossais avait profité de ce déplacement à Annecy pour faire tourner son effectif et offrir du temps de jeu à plusieurs éléments peu utilisés depuis le début de saison. L’occasion était belle pour certains de bousculer la hiérarchie. Mais au coup de sifflet final, difficile de dégager beaucoup de satisfactions individuelles.

Car pendant une heure, l’ASSE a souffert face à une équipe de Rumilly-Vallières qui n’avait rien d’une victime expiatoire. Après une première période insipide, les Verts ont même été menés à la 58e minute sur un but contre son camp de Kasia. Il a fallu l’entrée de Jakob Breum pour réveiller les Stéphanois, finalement sauvés par deux titulaires habituels, Ben Old (69e) et Joao Ferreira (71e).

Lamba, Jaber, Duffus : une occasion manquée

Parmi les joueurs attendus au tournant, Chico Lamba n’a pas franchement rassuré. Pour sa première titularisation de la saison, le défenseur portugais a certes sauvé deux situations dangereuses (10e, 50e), mais il s’est montré trop souvent à la faute. Pas de quoi convaincre Cathro de lui accorder davantage de responsabilités.

Mahmoud Jaber a affiché un visage plus intéressant. Positionné assez haut, l’Israélien a déclenché la première frappe stéphanoise (21e) et obtenu un bon coup franc (55e). Présent dans l’engagement, il a toutefois quitté la pelouse en boitillant. Une prestation encourageante par séquences, sans être pleinement convaincante.

La déception est plus nette pour Joshua Duffus. L’attaquant, qui espérait profiter de sa titularisation pour bousculer la hiérarchie offensive, a multiplié les imprécisions. Une frappe à côté (44e), peu de situations dangereuses et beaucoup de déchet. Difficile d’imaginer que cette prestation ait donné envie à Cathro de le relancer rapidement dans le onze même si c’est lui qui a centré sur l’égalisation de Old.

Les jeunes n’ont pas saisi leur chance

Du côté des jeunes, le bilan est encore plus décevant. Kasia, seul d’entre eux à avoir disputé l’intégralité de la rencontre, a vécu un après-midi compliqué. Coupable d’une perte de balle dangereuse dès la 10e minute, il a surtout marqué contre son camp à la 58e. Une expérience forcément difficile.

Lamine Sonko n’a pas eu le temps de montrer grand-chose. Après un contrôle manqué sur une ouverture de Bernauer (7e), il s’est blessé et a dû céder sa place à Lucas Reynaud dès la 36e minute. Son remplaçant n’a pas davantage pesé sur les débats. Transparent pendant une petite demi-heure, Reynaud a lui-même été remplacé par Breum à la 62e, alors que l’ASSE était menée.

Autre surprise du onze de départ, Valentin Depalle n’a pas non plus saisi sa chance. Trop neutre, peu influent, il s’est notamment signalé par une combinaison ratée sur coup franc (30e). Cathro l’a sorti dès la pause pour lancer Le Cardinal.

Enfin, Mendy aurait pu s’offrir un joli souvenir. Mais, seul à huit mètres du but, il a expédié un véritable missile à côté (81e). Une occasion en or gâchée.

Au final, l’ASSE a sauvé l’essentiel : sa qualification. Mais cette rencontre n’a pas vraiment rebattu les cartes. Pour Cathro, ce déplacement aura surtout confirmé une chose : derrière son onze type, les garanties restent limitées. Et c’est peut-être le principal enseignement de cette qualification arrachée dans la douleur.