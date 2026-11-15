ASSE : pluie de mauvaises nouvelles avant Rumilly, les Lyonnais sont dans le coup ! 

Le déplacement des supporters de l’ASSE à Annecy pour le match du 7ème tour de la Coupe de France contre le GFA Rumilly Vallières, demain à 15h, sera fortement encadré.

L’ASSE ne se déplacera pas dans les meilleures conditions à Annecy. À quelques heures de leur entrée en lice au 7e tour de la Coupe de France contre le GFA Rumilly Vallières (15h), les Verts doivent composer avec plusieurs mauvaises nouvelles.

Les supporters de l’ASSE fortement encadrés, les Lyonnais inquiètent !

La préfecture de Haute-Savoie a pris un arrêté afin d’encadrer strictement le déplacement des supporters de l’ASSE. Les mesures ne concernent pas uniquement les supporters qui feront le déplacement dans le parcage visiteurs. Toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’ASSE se verra notamment interdire l’accès au centre-ville d’Annecy ainsi qu’aux abords du lac. Des restrictions importantes qui vont forcément compliquer la journée des supporters souhaitant accompagner leur équipe.

Pour ceux qui effectueront le trajet en voiture, un parking spécifique sera mis à disposition. Attention toutefois : sa capacité sera limitée à environ 300 places. L’accès nécessitera également un macaron obligatoire. Mais pourquoi un tel dispositif ? Parmi les motifs avancés par les autorités figure notamment la crainte de voir débarquer à Annecy des groupes d’ultras grenoblois mais surtout lyonnais. La présence potentielle de supporters de clubs rivaux fait donc partie des préoccupations sécuritaires entourant cette rencontre.

Cinq clubs de Ligue 2 déjà éliminés, l’ASSE doit se méfier !

Les mauvaises nouvelles ne s’arrêtent pas aux restrictions concernant les supporters. Les premiers résultats du 7e tour de la Coupe de France ont également de quoi alerter les Stéphanois. La compétition a déjà réservé plusieurs surprises, avec cinq clubs de Ligue 2 éliminés par des adversaires évoluant à un niveau inférieur.

À l’inverse, Montpellier, Clermont et Pau ont réussi à se qualifier sans trembler. Pour l’ASSE, le message est limpide : il faudra être concentré dès les premières minutes face à Rumilly Vallières. Les Verts connaissent désormais les dangers qui les attendent avec un objectif simple : éviter une nouvelle mauvaise surprise et poursuivre l’aventure en Coupe de France.