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ASSE : nouvelle blessure chez les Verts, un joueur a rechuté

Par William Tertrin1 min de lecture

Le retour de Paul Eymard pourrait connaître un nouveau coup d’arrêt : le milieu de terrain de l’ASSE aurait été aperçu en béquilles ce jeudi matin au centre d’entraînement de L’Étrat.

C’est une image qui n’incite guère à l’optimisme du côté de l’ASSE. Selon les informations de Laurent Hess pour La Voix des Verts, Paul Eymard a été aperçu avec des béquilles du côté de L’Étrat. Un nouveau signal inquiétant pour le jeune milieu de terrain stéphanois, qui espérait enfin tourner la page de ses problèmes physiques.

Paul Eymard de nouveau touché

Pour rappel, le joueur de 18 ans avait été victime d’une fracture du tibia en avril dernier avec l’équipe réserve. Une blessure importante qui l’avait éloigné des terrains pendant plusieurs mois.

Alors qu’il se rapprochait progressivement d’un retour, le joueur avait déjà connu un premier contretemps en octobre. Ian Cathro avait alors expliqué qu’Eymard avait reçu un coup à proximité de la zone de sa précédente blessure, provoquant d’importantes douleurs. Le staff médical avait donc préféré prendre des précautions et ne pas précipiter son retour.

Début novembre, Eymard était même de retour à l’entraînement collectif, laissant entrevoir une issue positive après plusieurs mois de galère. Cette rechute est évidemment un coup dur pour le joueur, mais également pour l’ASSE, qui compte sur le potentiel de son jeune milieu de terrain, qui devra donc patienter pour retrouver les terrains.

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