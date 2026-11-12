ASSE : excellente nouvelle à l’entraînement pour Cathro !

Blessé depuis plusieurs semaines au tendon d’Achille, Tamar Svetlin a retrouvé le chemin des terrains du centre sportif Robert-Herbin, une image encourageante pour l’ASSE.

Les nouvelles semblent s’améliorer pour Tamar Svetlin. Ce jeudi, l’ASSE a partagé une image particulièrement encourageante de son milieu de terrain slovène : crampons aux pieds, le joueur a retrouvé la pelouse du centre d’entraînement de L’Étrat.

Un premier signal positif pour le joueur de 25 ans, éloigné des terrains depuis plusieurs semaines en raison d’un problème au tendon d’Achille. Ian Cathro avait expliqué que la blessure de son milieu de terrain nécessitait une gestion prudente. Il évoquait alors encore plusieurs semaines d’indisponibilité, tout en se montrant rassurant sur son évolution.

Un retour progressif pour Tamar Svetlin ?

Cette apparition sur la pelouse constitue donc une étape encourageante dans la convalescence du Slovène. Attention toutefois à ne pas aller trop vite : retrouver les terrains ne signifie pas nécessairement reprendre immédiatement l’entraînement collectif ou être disponible pour la compétition.

Pour l’ASSE, le retour de Tamar Svetlin serait une excellente nouvelle. Arrivé dans le Forez pour renforcer l’entrejeu stéphanois, le milieu de terrain représente une solution supplémentaire pour Ian Cathro.

Reste désormais à suivre les prochaines étapes de sa reprise. Les supporters des Verts espèrent évidemment retrouver rapidement le Slovène sous le maillot stéphanois à Geoffroy-Guichard.