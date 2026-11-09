ASSE Mercato : après Corredor, le FC Nantes a chipé une autre recrue aux Verts !

Après Killian Corredor, le FC Nantes aurait également devancé l’ASSE dans le dossier Balthazar Pierret lors du dernier mercato estival.

Killian Corredor n’est pas le seul joueur recruté cet été par le FC Nantes qui était également dans le viseur de l’AS Saint-Étienne. Selon les informations dévoilées ce lundi soir par Ouest-France, le club forézien s’était aussi intéressé à Balthazar Pierret, recruté en fin de mercato estival par les Canaris en provenance du Red Star. Mais les Verts étaient loin d’être les seuls concurrents du FC Nantes dans ce dossier. Le milieu de terrain français était également courtisé par le Stade de Reims, Monza et Ludogorets, qui auraient tous tenté de l’attirer lors du dernier mercato.

Pierret donnait sa priorité au FC Nantes

Et pourtant, Balthazar Pierret aurait pu faire un choix bien différent, notamment sur le plan financier. Selon son entourage, cité par Ouest-France, le joueur de 25 ans « aurait pourtant pu toucher quatre fois plus en salaire en Bulgarie ou en Italie ». Malgré ces perspectives particulièrement intéressantes, l’ancien milieu du Red Star aurait rapidement fait du FC Nantes sa destination prioritaire. Une volonté qui aurait pesé dans les négociations, alors que plusieurs clubs français et étrangers étaient prêts à lui offrir un nouveau défi. De son côté, Franck Kita est finalement parvenu à trouver un accord avec les dirigeants du Red Star pour un transfert estimé à un million d’euros.

Une révélation qui montre que le FC Nantes a réussi à devancer plusieurs concurrents, dont l’ASSE, pour s’attacher les services de Balthazar Pierret. Alors que les Stéphanois cherchaient eux aussi à renforcer leur entrejeu durant le mercato estival, ils ont donc vu cette piste leur échapper au profit des Canaris. Pour le club nantais, cette opération apparaît d’autant plus intéressante que le joueur aurait privilégié le projet sportif à des propositions financières nettement supérieures. Reste désormais à Pierret à confirmer sur le terrain les attentes placées en lui et à justifier la confiance accordée par les dirigeants nantais.