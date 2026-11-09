FC Nantes : un ancien Canari cartonne à l’étranger, les Kita peuvent avoir des regrets !

Parti du FC Nantes lors du dernier mercato estival, Herba Guirassy poursuit son ascension sous les couleurs des Young Boys de Berne. Encore buteur ce week-end en Suisse, le jeune ailier de 20 ans confirme son potentiel loin de la Beaujoire. Une réussite qui pourrait laisser quelques regrets aux dirigeants nantais !

Et si le FC Nantes avait laissé filer un joueur qui aurait pu lui rendre de précieux services cette saison ? Alors que les Canaris tentent de retrouver leur place parmi l’élite du football français, l’un de leurs anciens talents continue de faire parler de lui à l’étranger. Transféré aux Young Boys de Berne pour environ 5 millions d’euros à la fin du mois d’août, Herba Guirassy semble avoir parfaitement trouvé ses marques en Suisse. Une nouvelle prestation remarquée ce week-end vient confirmer les belles dispositions de l’ancien Nantais, dont le départ avait suscité quelques interrogations chez les supporters.

Guirassy brille en Suisse, le FC Nantes peut s’en mordre les doigts !

Sur X, Emmanuel Merceron n’a pas manqué de souligner la réussite du jeune attaquant. « Herba Guirassy encore au top et buteur hier avec les Young Boys. Ex #FCNantes », a-t-il publié dimanche. Un message qui remet en lumière le parcours de l’international Espoirs français, formé à la Jonelière et considéré comme l’un des éléments prometteurs de sa génération.

Arrivé au centre de formation nantais en 2018, Guirassy avait progressivement gravi les échelons jusqu’à intégrer l’équipe première. En 46 rencontres sous le maillot jaune et vert, il avait inscrit sept buts et délivré deux passes décisives. Des statistiques encore modestes, mais qui ne reflétaient pas totalement son potentiel. Sa vitesse, sa percussion et sa capacité à faire des différences sur son côté avaient notamment attiré l’attention des Young Boys, qui n’avaient pas hésité à investir pour s’attacher ses services jusqu’en juin 2030.

Herba Guirassy encore au top et buteur hier avec les Young Boys. Ex #FCNantes — Emmanuel Merceron (@ManuMerceron) November 8, 2026

Et quelques mois plus tard, le pari suisse commence à porter ses fruits ! Dans un championnat où il bénéficie d’un nouveau contexte pour poursuivre sa progression, Guirassy montre qu’il possède les qualités nécessaires pour franchir un cap. De quoi forcément interpeller du côté de Nantes, où Grégory Poirier cherche encore les meilleures solutions pour dynamiser son secteur offensif.

Bien évidemment, les quelque 5 millions d’euros récupérés lors de son transfert représentaient une somme non négligeable pour les finances nantaises. Mais à seulement 20 ans, Guirassy disposait encore d’une belle marge de progression. Et si son aventure suisse venait à prendre une nouvelle dimension, Waldemar Kita et les dirigeants du FC Nantes pourraient rapidement se demander s’ils n’ont pas laissé partir trop tôt l’un des talents de leur formation…