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FC Nantes : Poirier est reparti de Pau avec une immense satisfaction

Par William Tertrin3 min de lecture
Grégory Poirier (FC Nantes)

Après le précieux succès décroché sur la pelouse de Pau (0-2), Grégory Poirier a salué la réaction collective de ses joueurs et particulièrement la grosse prestation de Balthazar Pierret.

Le FC Nantes a retrouvé le sourire. Vainqueurs de Pau (0-2), samedi soir, lors de la 12e journée de Ligue 2, les Canaris ont mis fin à une longue période sans victoire. Un succès important dans un contexte délicat, que Grégory Poirier a apprécié, tout en identifiant les axes de progression de son équipe.

Poirier satisfait du caractère affiché par les Canaris

Après plusieurs prestations décevantes, l’entraîneur nantais attendait une réaction de son groupe. Elle a été au rendez-vous face à une formation paloise qui restait sur cinq victoires consécutives. « C’est sûr qu’on était dans un moment difficile et ce n’est pas fini, mais c’est une bonne prestation. On a joué avec du caractère, de l’orgueil. On voulait faire mieux que sur les matches d’avant », a expliqué le technicien dans des propos rapportés par Ouest-France.

Conscient de la pression qui pesait sur ses joueurs après les résultats du week-end, Poirier a particulièrement apprécié la maîtrise affichée par son équipe : « Mais on a répondu présent. On a bien géré le match. On a mérité cette victoire, on a vraiment fait une prestation aboutie. »

Pour autant, le coach nantais refuse de s’enflammer. Il sait que son équipe possède encore des lacunes : « On a des défauts, attention, je l’ai toujours dit, je l’ai reconnu. Mais je sais que mon groupe travaille bien. On a des fragilités. On doit travailler dur, mais ça paiera, c’est obligé, il ne faut jamais lâcher. »

Balthazar Pierret, une satisfaction majeure pour Poirier

Au-delà du résultat, Grégory Poirier a également retenu la prestation de Balthazar Pierret. Le milieu de terrain a livré une grosse rencontre au Nouste Camp, confirmant qu’il pouvait devenir un élément important dans la dynamique nantaise. L’entraîneur a notamment rappelé que son joueur n’avait pas encore retrouvé l’intégralité de ses moyens physiques : « Balthazar n’était pas encore à 100 %. Il a eu une préparation tronquée. »

Une marge de progression qui laisse entrevoir de belles possibilités pour la suite. Poirier a également évoqué les différentes options à sa disposition, notamment avec Lepenant et Sissoko, tout en rappelant que Louis Leroux pouvait apporter offensivement. « On sait qu’on a des options. Mais la continuité fait du bien. Et notamment pour Balthazar qui a fait un gros match », a-t-il souligné.

Le FC Nantes doit maintenant apprendre à conserver ses avantages

Si cette victoire constitue une véritable bouffée d’oxygène, Grégory Poirier attend désormais davantage de régularité. Depuis son arrivée, le technicien a notamment identifié un problème récurrent dans la gestion des avantages au score. « On a fait beaucoup de cadeaux depuis que je suis là et on a mal géré les scores. Être devant l’adversaire, je n’étais pas surpris. Mais je veux qu’on progresse dans cette capacité à garder les scores. »

Le message est clair : le FC Nantes doit s’appuyer sur cette prestation pour construire la suite de sa saison. Le succès à Pau apporte de la confiance, mais les Canaris devront désormais confirmer pour transformer ce déclic en véritable dynamique.

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