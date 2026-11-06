FC Nantes Mercato : un premier renfort validé en janvier, c’est un défenseur ! 

Saïdou Sow blessé et absent pour une durée indéterminée au FC Nantes, l’arrivée d’un renfort est espéré en défense centrale au mercato hivernal.

L’absence de Saïdou Sow pose forcément la question de la profondeur de l’effectif du FC Nantes en défense centrale. Alors que les Canaris doivent composer sans leur défenseur, l’arrivée d’un nouveau joueur en janvier pourrait permettre de renforcer un secteur fragilisé.

Les supporters du FC Nantes réclament un renfort en défense

But! a donc interrogé ses lecteurs avec une question simple : « Saïdou Sow blessé, le FC Nantes doit-il recruter ? » Les réponses sont sans ambiguïté. Une majorité nette des supporters se prononce en faveur d’un renfort.

64,7 % des participants ont répondu oui, contre 35,3 % qui estiment que le club peut faire sans nouvelle arrivée. Ce résultat traduit une inquiétude autour des solutions disponibles dans l’axe de la défense des Canaris.

Le mercato de janvier déjà sous pression

Pour une partie importante des supporters, le mercato hivernal représente une occasion à saisir afin de compenser l’indisponibilité de Sow. Reste désormais à savoir si la direction nantaise partagera cet avis et décidera de passer à l’action.

Le sondage ne garantit évidemment pas l’arrivée d’un défenseur, mais il met en évidence une attente forte autour du recrutement. Si le FC Nantes souhaite répondre à cette demande, un défenseur central pourrait donc devenir l’une des priorités du mercato hivernal.