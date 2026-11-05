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FC Nantes : coup de théâtre pour l’avenir de Kombouaré ! 

Par Bastien Aubert1 min de lecture
Antoine Kombouaré (FC Nantes)

Annoncé au Havre pour pallier le départ de Didier Digard, l’ancien coach du FC Nantes Antoine Kombouaré ne rejoindra pas le club doyen.

Libre depuis son départ du Paris FC cet été, Antoine Kombouaré était présenté comme un candidat sérieux pour reprendre le banc du HAC. Didier Digard a été limogé samedi dernier après la lourde défaite contre le PSG (1-5).

Kombouaré ne rejoindra pas Le Havre

Sacha Tavolieri affirmait encore hier : « Antoine Kombouaré a rencontré aujourd’hui les dirigeants du Havre à Paris. À trois reprises, la même question lui a été posée : est-il sûr de pouvoir maintenir le HAC en Ligue 1 ? Sa réponse ? « Je n’ai pas besoin de moyens, j’ai besoin d’être en place à la trêve !’ ». Le message est passé. »

Selon RMC Sport, les dirigeants havrais ne seraient en réalité pas en contact avec l’ancien coach nantais. Aucune piste ne serait actuellement privilégiée pour lui succéder.

Le HAC toujours dans le flou

En attendant de trouver son nouvel entraîneur, Le Havre confiera l’intérim à Jair Karam pour la réception de Lorient ce dimanche à 17h15. Dernier de Ligue 1 après neuf journées avec seulement deux points, le club normand doit rapidement trouver une solution pour relancer sa saison.

De son côté, Kombouaré ne devrait donc pas reprendre du service dans l’immédiat. L’été dernier, il avait déjà refusé un troisième passage au FC Nantes. Alors qu’une nouvelle mission maintien semblait se dessiner au Havre, cette piste est finalement à oublier pour le technicien kanak.

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