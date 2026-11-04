Grégory Poirier pourrait avoir reçu un mauvais présage avant le périlleux déplacement du FC Nantes à Pau (samedi, 20h).

Le FC Nantes n’aura pas le droit à l’erreur samedi. Pour leur déplacement à Pau (20h), les hommes de Grégory Poirier devront tenter de ramener un résultat positif face à une formation paloise toujours difficile à manœuvrer sur sa pelouse.

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Valnet, un souvenir douloureux pour le FC Nantes

Avant même le coup d’envoi, un élément retient l’attention : la désignation arbitrale. C’est Antoine Valnet qui dirigera cette affiche de Ligue 2. Un arbitre qui connaît bien le championnat, puisqu’il y officie depuis quatre ans, mais qui n’a plus croisé la route des Canaris depuis un certain temps.

La dernière fois que l’officiel a arbitré une rencontre du FC Nantes, les Jaune et Vert avaient quitté le terrain avec une défaite. C’était à l’occasion de la deuxième journée du championnat, sur la pelouse de Laval, où les Nantais s’étaient inclinés 2-1. Un précédent qui ne constitue évidemment pas une tendance suffisante pour tirer des conclusions, mais qui ne représente pas non plus un souvenir particulièrement réjouissant avant ce nouveau rendez-vous à l’extérieur.

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Un bilan équilibré avec le Pau FC

Du côté palois, Antoine Valnet a déjà eu l’occasion d’officier à plusieurs reprises. Son bilan avec le club béarnais est parfaitement équilibré : trois victoires, trois matchs nuls et trois défaites. L’arbitre retrouvera donc une équipe qu’il connaît davantage que son adversaire du week-end. Reste à savoir si cette désignation aura la moindre incidence sur le déroulement de la rencontre.

Pour cette affiche, Valnet sera assisté par Quentin Guidou et Élodie Coppola. Félicien Gazon occupera le rôle de quatrième arbitre. Le FC Nantes est donc prévenu : samedi, il faudra avant tout répondre présent sur le terrain pour éviter que le déplacement à Pau ne se transforme en nouvelle désillusion.