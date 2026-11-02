FC Nantes : Centonze enterre les rêves de Ligue 1 des supporters

Le FC Nantes continue de s’enfoncer en Ligue 2. Accrochés par Clermont (1-1) vendredi soir à la Beaujoire, les Canaris n’avancent plus et voient leurs ambitions de remontée immédiate s’éloigner dangereusement. Au point que Fabien Centonze a tenu un discours particulièrement pessimiste après la rencontre. Pour le défenseur nantais, il est désormais inutile de parler de montée en Ligue 1 !

La saison tourne au cauchemar pour le FC Nantes. Relégués en Ligue 2 au printemps dernier, les Canaris espéraient retrouver rapidement l’élite du football français. Mais après onze journées de championnat, le constat est sans appel : les hommes de Grégory Poirier sont très loin du compte.

Avec seulement neuf points récoltés en onze rencontres, Nantes pointe à une inquiétante quinzième place, avec une seule longueur d’avance sur les deux derniers du championnat. Plus inquiétant encore, les Jaune et Vert accusent déjà seize points de retard sur l’AS Saint-Étienne, solide leader de Ligue 2.

Et le match nul concédé vendredi face à Clermont, pourtant lanterne rouge avant la rencontre, n’a rien arrangé. Après avoir ouvert le score par Frédéric Guilbert, les Nantais ont une nouvelle fois craqué en seconde période, laissant échapper deux points précieux.

Une contre-performance qui a provoqué la colère de Fabien Centonze. Titulaire pour la première fois de la saison, le défenseur de 30 ans n’a pas caché son immense frustration au coup de sifflet final.

Centonze tire un trait sur la montée en Ligue 1 !

Interrogé en zone mixte, l’ancien Messin a d’abord pointé du doigt les erreurs répétées de son équipe. « Notre adversaire, c’est nous-mêmes », a-t-il lâché, estimant que Nantes avait offert l’égalisation aux Clermontois.

Mais c’est surtout son discours concernant les objectifs du club qui risque de faire réagir les supporters.

« Aujourd’hui, il ne faut plus parler d’objectif montée. Il faut prendre les matchs les uns après les autres. Les comptes, on les fera à la fin de la saison », a déclaré Fabien Centonze, dans des propos rapportés par Tribune Nantaise.

Une sortie particulièrement forte qui témoigne du malaise actuel au sein du vestiaire nantais. Alors que les supporters rêvaient d’une remontée immédiate, l’un des joueurs expérimentés de l’effectif estime désormais que le club doit mettre cette ambition de côté.

Le message est d’autant plus préoccupant que le FC Nantes semble incapable de corriger ses erreurs. Malgré les changements opérés par Grégory Poirier, les Canaris continuent de laisser filer des rencontres à leur portée.

« C’est très frustrant. Pour moi, c’est quasiment une défaite », a également regretté Centonze après le nul face à Clermont.

Le maintien plutôt que la montée pour le FC Nantes ?

Difficile, dans ces conditions, d’imaginer les Nantais rivaliser avec les principaux candidats à l’accession. Avec deux petites victoires en onze journées, le FCN affiche un bilan indigne de ses ambitions initiales.

La question pourrait même rapidement changer de nature. Plutôt que de regarder vers les premières places, les Canaris doivent désormais surveiller leur position dans la course au maintien. Une perspective difficile à accepter pour un club qui évoluait encore en Ligue 1 il y a quelques mois.

Grégory Poirier en est d’ailleurs conscient. Après le match contre Clermont, l’entraîneur nantais a reconnu qu’évoquer la montée dans la situation actuelle manquerait d’humilité. Il a également annoncé vouloir procéder à certains choix pour provoquer une réaction.

Fabien Centonze ne ferme pas définitivement la porte à un improbable retour dans la course à l’accession. Mais son message est clair : avant de rêver de Ligue 1, le FC Nantes doit déjà réapprendre à gagner des matchs.

Et pour des supporters qui espéraient retrouver rapidement l’élite, ce changement de discours ressemble forcément à une immense désillusion.