Sur la sellette après le nul du FC Nantes contre Clermont à la Beaujoire (1-1), Grégory Poirier pourrait connaître son successeur potentiel.

Le match nul hier soir contre Clermont (1-1) a accentué la frustration autour du FC Nantes. Mais les critiques ne concernent pas uniquement les performances sportives. Le discours de Grégory Poirier à l’égard de la famille Kita, avant cette rencontre, aurait également provoqué de nombreuses réactions chez les supporters.

La complaisance de Poirier envers les Kita ne passe pas

Certains reprochent à l’entraîneur du FC Nantes une attitude jugée trop complaisante envers ses dirigeants, alors que la situation sportive du club est préoccupante.

Emmanuel Merceron, insider bien connu de l’environnement nantais, n’a pas mâché ses mots sur le sujet : « Il a une méconnaissance terrible de son environnement, il est très jeune. Personne ne lui demande de tirer sur les Kita. Il y a un juste milieu avec ce qu’il fait depuis une semaine ; à savoir les encenser gratuitement. Et le père Kita, ça ne l’empêchera pas de le dégager à Noël. »

Une sortie particulièrement sévère qui illustre le climat de défiance autour du technicien. Pour Merceron, les déclarations de Poirier envers sa direction ne constituent en aucun cas une garantie pour son avenir sur le banc nantais.

Un formateur pour sauver le FC Nantes ?

Au-delà des critiques, Merceron avance également une solution pour tenter de sauver la saison du FC Nantes. Selon lui, le club devrait se tourner vers ses ressources internes, et plus particulièrement vers les éducateurs et formateurs du centre de formation. Trois noms sont ainsi évoqués : Samuel Fénillat, Stéphane Ziani et Stéphane Moreau.

Une orientation qui répondrait notamment aux difficultés économiques auxquelles le club pourrait être confronté lors du prochain exercice. L’insider nantais estime qu’un entraîneur connaissant parfaitement les jeunes du centre de formation serait le mieux placé pour accompagner cette période de transition.

« Aucun autre entraîneur qu’un formateur du centre ne pourra sauver cette saison et préparer la prochaine. Il faut un mec qui connaisse par cœur tous nos jeunes avec la baisse drastique de budget qui arrive la saison prochaine en L2 ou en L3. Fénillat, Ziani, Moreau, il va falloir y aller. Aucune autre solution pour éviter une chute encore plus vertigineuse », affirme-t-il. La situation devient donc de plus en plus inconfortable pour Poirier, finalement incapable d’insuffler un vent nouveau au FC Nantes depuis son arrivée en septembre dernier.