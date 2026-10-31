À LA UNE DU 31 OCT 2026
[11:40]Stade Rennais : les joueurs se sont payé la honte après le naufrage à Nice, Rongier en première ligne !
[11:20]ASSE – EXCLU Robert Malm : « Cardona peut finir meilleur buteur de L2 »
[11:00]OM : avant la DNCG, le vestiaire frappe très fort pour une baisse des salaires ! 
[10:40]FC Nantes : Poirier en grand danger, son successeur serait déjà identifié ! 
[10:20]OM Mercato : Marseille a laissé filer le nouveau Zidane à l’OL ! 
[10:08]Flashback, il y a un an : Ceballos à l’OM : quand Marseille rêvait encore grand sur le marché
[10:00]FC Barcelone Mercato : Koundé out, le Barça tient son futur latéral droit ! 
[09:40]LOSC – RC Lens (1-0) : Todibo hors de lui, grosse tension avec Cahuzac !
[09:20]PSG Mercato : la fameuse recrue surprise de Luis Enrique bouclée pour janvier ? 
[09:00]ASSE : les bonnes nouvelles s’enchaînent avant Guingamp… et la L1 !

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : Poirier en grand danger, son successeur serait déjà identifié ! 

Par Bastien Aubert - 31 Oct 2026, 10:40
Grégory Poirier (FC Nantes)

Sur la sellette après le nul du FC Nantes contre Clermont à la Beaujoire (1-1), Grégory Poirier pourrait connaître son successeur potentiel.

Le match nul hier soir contre Clermont (1-1) a accentué la frustration autour du FC Nantes. Mais les critiques ne concernent pas uniquement les performances sportives. Le discours de Grégory Poirier à l’égard de la famille Kita, avant cette rencontre, aurait également provoqué de nombreuses réactions chez les supporters.

La complaisance de Poirier envers les Kita ne passe pas

Certains reprochent à l’entraîneur du FC Nantes une attitude jugée trop complaisante envers ses dirigeants, alors que la situation sportive du club est préoccupante.

Emmanuel Merceron, insider bien connu de l’environnement nantais, n’a pas mâché ses mots sur le sujet : « Il a une méconnaissance terrible de son environnement, il est très jeune. Personne ne lui demande de tirer sur les Kita. Il y a un juste milieu avec ce qu’il fait depuis une semaine ; à savoir les encenser gratuitement. Et le père Kita, ça ne l’empêchera pas de le dégager à Noël. »

Une sortie particulièrement sévère qui illustre le climat de défiance autour du technicien. Pour Merceron, les déclarations de Poirier envers sa direction ne constituent en aucun cas une garantie pour son avenir sur le banc nantais.

Un formateur pour sauver le FC Nantes ?

Au-delà des critiques, Merceron avance également une solution pour tenter de sauver la saison du FC Nantes. Selon lui, le club devrait se tourner vers ses ressources internes, et plus particulièrement vers les éducateurs et formateurs du centre de formation. Trois noms sont ainsi évoqués : Samuel Fénillat, Stéphane Ziani et Stéphane Moreau.

Une orientation qui répondrait notamment aux difficultés économiques auxquelles le club pourrait être confronté lors du prochain exercice. L’insider nantais estime qu’un entraîneur connaissant parfaitement les jeunes du centre de formation serait le mieux placé pour accompagner cette période de transition.

« Aucun autre entraîneur qu’un formateur du centre ne pourra sauver cette saison et préparer la prochaine. Il faut un mec qui connaisse par cœur tous nos jeunes avec la baisse drastique de budget qui arrive la saison prochaine en L2 ou en L3. Fénillat, Ziani, Moreau, il va falloir y aller. Aucune autre solution pour éviter une chute encore plus vertigineuse », affirme-t-il. La situation devient donc de plus en plus inconfortable pour Poirier, finalement incapable d’insuffler un vent nouveau au FC Nantes depuis son arrivée en septembre dernier.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
FC Nantes
Recommandé pour vous
À lire aussi

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot