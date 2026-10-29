Pronostic FC Nantes – Clermont (30/10) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète du match de la 11e journée de Ligue 2 entre le FC Nantes et Clermont, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Le FC Nantes reçoit Clermont ce vendredi (20h), à l’occasion de la 11e journée de Ligue 2. Restant sur deux défaites consécutives et désormais 15es et premiers non-relégables au classement, les Canaris tenteront de renouer avec la victoire devant leur public face aux Clermontois, 17es et avant-derniers du championnat.

Ligue 2 – FC Nantes vs Clermont

Vendredi 30 octobre 2026 · 20h · Stade de la Beaujoire

FC Nantes : une victoire indispensable pour sortir de la crise

Le FC Nantes traverse une période particulièrement délicate. Relégués de Ligue 1 à l’issue de la saison dernière, les Canaris espéraient rapidement retrouver l’élite du football français. Mais après dix journées de championnat, le club des bords de l’Erdre est bien loin de ses ambitions initiales. Avec seulement huit points au compteur, les Nantais occupent une inquiétante 15e place, celle de premier non-relégable.

Malgré le changement d’entraîneur intervenu en début de saison, avec le départ de Michel Der Zakarian et l’arrivée de Grégory Poirier, les résultats peinent à décoller. Si le technicien de 44 ans tente d’apporter de nouvelles idées et davantage de cohérence dans le jeu, son équipe manque encore de régularité pour enchaîner les performances convaincantes.

Après leur victoire sur la pelouse de Boulogne (2-1), les Canaris semblaient pourtant avoir trouvé un nouveau souffle. Mais leur match nul face au Stade de Reims (0-0), suivi de deux défaites consécutives contre Dunkerque (1-3) et l’AS Saint-Étienne (1-0), a rapidement freiné cet élan. Face aux Verts, les Nantais ont notamment concédé un but d’Augustine Boakye à la 90e minute, alors qu’ils semblaient se diriger vers un partage des points.

Cette nouvelle désillusion a confirmé les difficultés rencontrées par les hommes de Grégory Poirier, notamment dans leur capacité à faire basculer les rencontres en leur faveur. Malgré certaines séquences intéressantes dans le jeu, les Canaris manquent encore d’efficacité dans les deux surfaces. Un problème qu’ils devront impérativement corriger pour espérer remonter au classement.

Sur le plan de l’effectif, Nantes devra également composer avec plusieurs absences. Tylel Tati et Alexis Mirbach sont forfaits, tandis que Thomas Robinet, touché aux ischio-jambiers, devrait également manquer cette rencontre. En revanche, les retours attendus de Sékou Doucouré et Dehmaine Tabibou pourraient offrir davantage de solutions à Grégory Poirier. Mathieu Cafaro, de nouveau opérationnel, représente lui aussi un atout supplémentaire.

Devant leur public, les Nantais n’auront donc pas d’autre objectif que de prendre les trois points. Face à un concurrent direct pour le maintien, une nouvelle contre-performance pourrait les faire basculer dans la zone rouge. À l’inverse, un succès permettrait aux Canaris de retrouver un peu de confiance avant la suite du championnat.

Clermont Foot : l’occasion de se relancer face à un concurrent direct

De son côté, Clermont connaît également un début de saison très compliqué. Avec sept points récoltés lors des dix premières journées, le club auvergnat occupe la 17e place du classement, juste devant la lanterne rouge. Une situation préoccupante pour une formation qui espérait elle aussi vivre une saison plus sereine.

Les Clermontois éprouvent de grandes difficultés à transformer leurs prestations en résultats positifs. Leur manque de régularité et leurs fragilités défensives leur ont coûté plusieurs points précieux depuis le début de l’exercice. Dans un championnat aussi serré que la Ligue 2, ces difficultés peuvent rapidement devenir problématiques.

Le déplacement à Nantes représente donc un rendez-vous important pour les Auvergnats. Opposés à une équipe qui ne les devance que d’un point au classement, ils auront l’occasion de réaliser une excellente opération dans la course au maintien. Une victoire leur permettrait notamment de dépasser les Canaris et de reprendre confiance après plusieurs semaines difficiles.

Pour espérer obtenir un résultat à la Beaujoire, Clermont devra toutefois afficher davantage de solidité défensive. Face à une formation nantaise qui devrait chercher à prendre rapidement le contrôle de la rencontre, les visiteurs pourraient être amenés à évoluer plus bas et à privilégier les contre-attaques.

Les Clermontois auront également intérêt à exploiter les difficultés nantaises dans la gestion des temps faibles. Les Canaris ont déjà montré qu’ils pouvaient se retrouver en difficulté lorsqu’ils perdaient le contrôle d’une rencontre. En restant disciplinés et en se montrant efficaces sur leurs rares occasions, les Auvergnats pourraient donc poser des problèmes aux hommes de Grégory Poirier.

Mais Clermont devra surtout éviter de subir pendant toute la rencontre. Face à des Nantais déterminés à réagir devant leur public, une entame de match manquée pourrait rapidement compliquer les ambitions auvergnates. Les visiteurs devront donc faire preuve de caractère pour espérer repartir de Loire-Atlantique avec un résultat positif.

Les confrontations entre les deux équipes

Le FC Nantes et Clermont Foot se retrouvent cette saison en Ligue 2 après s’être notamment affrontés à plusieurs reprises dans l’élite du football français. Deux formations qui se connaissent donc relativement bien, même si leurs effectifs et leurs ambitions ont considérablement évolué depuis leurs dernières confrontations.

Ces dernières années, les oppositions entre Nantais et Clermontois ont souvent été marquées par des rencontres serrées, dans lesquelles l’efficacité offensive et la solidité défensive ont joué un rôle important.

Cette nouvelle confrontation présente toutefois un contexte particulier. Alors que les deux clubs espéraient occuper une position plus confortable au classement, ils se retrouvent désormais engagés dans une lutte pour s’éloigner de la zone rouge.

L’avantage du terrain pourrait avoir son importance. Poussés par leur public, les Canaris devraient chercher à imposer leur rythme et à multiplier les offensives. Mais Clermont pourrait profiter de la pression qui pèse sur les épaules nantaises pour tenter de créer la surprise.

Au regard des difficultés rencontrées par les deux équipes depuis le début de la saison, cette rencontre pourrait donc se jouer sur quelques détails, notamment dans la capacité de chacune à concrétiser ses occasions.

Les compositions probables

La compo probable du FC Nantes : Calgren – Guilbert ou Perrin, Sow, Amian – F. Doucouré ou Centonze, Younoussa, Pierret, Sissoko ou Lepenant, Hachem – Ganago, Corredor ou Robinet.

Absents : Mirbach, Tati (blessés), Tabibou (malade).

La compo probable de Clermont : Guivarch – Coulibaly, Salmier, Kena Kabeya, Koné – Kouamé, Admar – Cantero, Sambia, Bianchini – Semedo.

Les joueurs à suivre

Killian Corredor (FC Nantes) : L’attaquant nantais pourrait avoir un rôle important à jouer dans cette rencontre. Avec deux buts inscrits depuis le début de la saison en Ligue 2, l’ancien joueur de Rodez fait partie des éléments offensifs sur lesquels les Canaris peuvent s’appuyer. Sa mobilité, ses appels dans la profondeur et sa capacité à se créer des occasions pourraient mettre en difficulté une défense clermontoise qui manque de sérénité. En l’absence probable de Thomas Robinet, Corredor pourrait notamment être amené à prendre davantage de responsabilités devant le but. Face à un concurrent direct pour le maintien, une prestation décisive de sa part serait particulièrement bienvenue.

Florian Bianchini (Clermont Foot) : L’attaquant clermontois représente l’une des principales menaces offensives de son équipe. Auteur de deux réalisations depuis le début du championnat, il possède des qualités intéressantes pour exploiter les espaces laissés par les défenses adverses. Face à une formation nantaise qui devrait prendre des initiatives offensives, Bianchini pourrait bénéficier de situations favorables en contre-attaque. Sa capacité à faire les bons appels et à se montrer efficace dans les derniers mètres sera importante pour les Auvergnats, qui auront besoin de réalisme pour espérer obtenir un résultat à la Beaujoire.

Notre pronostic pour FC Nantes – Clermont

Cette rencontre entre le FC Nantes et Clermont oppose deux équipes qui connaissent un début de saison particulièrement difficile. Respectivement 15es et 17es du classement, les deux formations abordent cette 11e journée de Ligue 2 avec une pression importante et la nécessité de prendre des points pour ne pas s’enfoncer davantage dans la zone rouge.

Sur le papier, le FC Nantes possède davantage d’arguments individuels et bénéficie de l’avantage du terrain. Malgré ses résultats décevants, le club des bords de l’Erdre dispose d’un effectif capable de faire mieux que sa position actuelle. Les hommes de Grégory Poirier ont notamment montré certaines améliorations dans le contenu de leurs rencontres, sans parvenir à les traduire suffisamment au tableau d’affichage.

La dernière défaite face à l’AS Saint-Étienne (1-0) illustre parfaitement cette situation. Longtemps dans le match, les Canaris ont fini par craquer dans les dernières minutes. Un scénario frustrant qui pourrait néanmoins leur servir de motivation pour réagir face à une formation clermontoise également en manque de confiance.

De son côté, Clermont possède un argument non négligeable : la pression sera probablement plus importante sur les épaules nantaises. Devant leur public, les Canaris seront attendus au tournant et devront rapidement montrer leur volonté de prendre les trois points. Les Auvergnats pourraient ainsi chercher à profiter d’une éventuelle nervosité adverse pour se montrer dangereux.

L’enjeu de cette confrontation pourrait également peser sur le déroulement du match. Avec seulement un point d’écart entre les deux équipes, aucune ne voudra prendre le risque de concéder une nouvelle défaite face à un concurrent direct. Les premières minutes pourraient donc être marquées par une certaine prudence, avant que les espaces ne se libèrent progressivement.

Nantes devra notamment trouver des solutions pour contourner un bloc clermontois susceptible de défendre bas. La capacité des joueurs offensifs nantais à accélérer le jeu et à multiplier les mouvements sera déterminante. Mais les Canaris devront aussi rester vigilants sur les transitions, un secteur dans lequel les visiteurs pourraient chercher à faire la différence.

Au regard des forces et des faiblesses des deux formations, nous imaginons une rencontre relativement fermée, avec peu d’occasions franches. Si Nantes semble disposer d’un léger avantage, ses difficultés offensives et le contexte particulier de ce duel pour le maintien pourraient empêcher les Canaris de s’imposer facilement.

Les cotes de FC Nantes – Clermont

Pari Cote Victoire du FC Nantes 1,40 Match nul 3,90 Victoire de Clermont 5,70

Notre pronostic : victoire du FC Nantes, côté à 1,40

Malgré ses deux dernières défaites, nous misons sur une victoire du FC Nantes face à Clermont. Les Canaris disposent d’un effectif supérieur sur le papier et auront l’avantage d’évoluer devant leur public. Face à une formation clermontoise également en grande difficulté, les hommes de Grégory Poirier ont une belle occasion de renouer avec le succès.

Les Nantais devront toutefois se montrer plus efficaces offensivement et éviter les erreurs qui leur ont coûté de précieux points ces dernières semaines. Si Clermont pourrait leur poser quelques problèmes en contre-attaque, nous imaginons les Canaris prendre progressivement le dessus et décrocher une victoire importante dans la course au maintien.u ballon sans forcément parvenir à concrétiser sa domination.

Notre score : FC Nantes 2-0 Clermont.