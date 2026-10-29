Pronostic OGC Nice – Stade Rennais (30/10) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète du match de la neuvième journée de Ligue 1 entre l’OGC Nice et le Stade Rennais, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Deuxième de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain après huit journées, le Stade Rennais se déplace ce vendredi (19h) sur la pelouse de l’OGC Nice, à l’occasion de la neuvième journée de championnat. Initialement prévue samedi à 17h15, cette rencontre entre les Aiglons et les Rennais a été avancée de 24 heures en raison des manifestations attendues le lendemain. Un déplacement important pour les hommes de Franck Haise, qui tenteront de poursuivre leur belle dynamique et de conforter leur place sur le podium.

Ligue 1 – OGC Nice vs Stade Rennais

Vendredi 30 octobre 2026 · 19h · Allianz Riviera

OGC Nice : faire tomber le dauphin du PSG

L’OGC Nice accueille le Stade Rennais avec l’ambition de décrocher un résultat important devant son public. Opposés à une formation bretonne installée à la deuxième place du classement, les Aiglons savent qu’ils devront réaliser une prestation solide pour espérer prendre les trois points. Cette rencontre constitue également une occasion de confirmer leur capacité à rivaliser avec les équipes du haut de tableau.

Les Niçois ont connu des performances contrastées depuis le début de la saison, alternant des séquences encourageantes et des passages plus compliqués. Malgré certaines difficultés, ils restent capables de se montrer dangereux, notamment lorsqu’ils parviennent à imposer leur rythme et à exploiter les espaces laissés par leurs adversaires.

Sur le plan offensif, Nice possède plusieurs joueurs capables de faire basculer une rencontre. Elye Wahi représente notamment une menace grâce à sa vitesse, ses appels en profondeur et son efficacité dans les trente derniers mètres. Face à une défense rennaise qui a parfois montré des signes de fragilité, l’ancien attaquant de Lens et de Marseille pourrait disposer de situations intéressantes.

La présence de Jonathan Clauss constitue également une bonne nouvelle pour les Aiglons. Annoncé opérationnel pour cette rencontre, le latéral droit apporte une solution supplémentaire dans l’animation offensive, notamment grâce à sa qualité de centre et à sa capacité à multiplier les courses sur son côté.

Mais les Niçois devront surtout se montrer rigoureux défensivement. Face à une équipe rennaise qui possède de nombreuses solutions offensives, la moindre erreur de placement pourrait être sanctionnée. L’enjeu sera donc de trouver le bon équilibre entre la volonté d’attaquer et la nécessité de ne pas laisser trop d’espaces.

Devant leur public, les Aiglons auront néanmoins des arguments à faire valoir. Un succès contre le deuxième du championnat leur permettrait de gagner en confiance et de se rapprocher des places européennes.

Stade Rennais : confirmer son excellent début de saison

De son côté, le Stade Rennais réalise un début d’exercice 2026-2027 particulièrement prometteur. Après huit journées, les Rouge et Noir occupent la deuxième place du classement, derrière le Paris Saint-Germain. Une position qui récompense les performances des hommes de Franck Haise, capables de se montrer efficaces offensivement et de prendre des points dans des rencontres disputées.

Les Bretons ont notamment obtenu plusieurs succès importants depuis le début de la saison, face au Mans (3-2), à Angers (2-1) et à Auxerre (4-1). Des résultats qui témoignent de leur capacité à faire la différence dans les moments importants. Leur match nul face au PSG (2-2) a également montré qu’ils pouvaient rivaliser avec l’une des meilleures formations du championnat.

Tout n’a cependant pas été parfait pour les Rennais. Leur lourde défaite contre l’Olympique Lyonnais (0-4) a notamment mis en évidence certaines difficultés défensives. Lorsque leurs adversaires parviennent à accélérer le jeu et à exploiter les espaces, les Rouge et Noir peuvent se retrouver en difficulté.

L’un des principaux défis de Franck Haise sera donc de conserver l’efficacité offensive de son équipe tout en améliorant sa solidité défensive. Face à Nice, les Rennais devront notamment éviter de trop se découvrir, sous peine de s’exposer aux transitions rapides des Aiglons.

Le Stade Rennais possède néanmoins suffisamment de qualités techniques pour imposer son jeu. Sa capacité à conserver le ballon, à combiner dans les petits espaces et à se projeter rapidement vers l’avant pourrait lui permettre de prendre le contrôle de certaines séquences de la rencontre.

Un résultat positif à l’Allianz Riviera permettrait aux Bretons de prolonger leur bonne dynamique et de confirmer leurs ambitions dans la course aux premières places. Mais pour espérer s’imposer, ils devront afficher davantage de maîtrise défensive que lors de certaines de leurs précédentes sorties.

Les confrontations entre les deux équipes

Les oppositions entre l’OGC Nice et le Stade Rennais donnent régulièrement lieu à des rencontres disputées. Ces deux formations, qui ambitionnent de jouer les premiers rôles en Ligue 1, possèdent des profils capables de se neutraliser.

Lors de leurs précédentes confrontations, les Niçois ont souvent su poser des problèmes aux Bretons, notamment grâce à leur intensité et à leur capacité à exploiter les transitions. De leur côté, les Rennais ont également démontré qu’ils pouvaient faire la différence grâce à leur qualité technique et à leur animation offensive.

L’avantage du terrain pourrait jouer un rôle important vendredi. À l’Allianz Riviera, Nice tentera de prendre l’initiative et de mettre son adversaire sous pression. Mais Rennes possède suffisamment d’expérience pour résister aux temps forts niçois et se montrer dangereux à son tour.

Cette nouvelle opposition pourrait donc se jouer sur des détails, avec deux équipes capables de marquer mais également susceptibles de laisser des espaces défensifs.

Les compositions probables

La compo probable de l’OGC Nice : Diouf – Abdelmonem, Ndayishimiye, Mandza – Clauss (ou Koutoune), Boudaoui, Witsel, Nkounkou – Hein, Wahi, Amoura.

Absents : Mendy, Abergel, Bombito (blessés, reprise), Seidu (clause du contrat de prêt).

Incertains : Abdi, Clauss (blessés, reprise).

La compo probable du Stade Rennais : Samba – Frankowski, Cresswell, Ait Boudlal, Rouault, Nagida – Szymanski, Rongier, Thomasson – Al-Tamari, Dia.

Absent : Aucun.

Incertain : Lepaul (blessé).

Les joueurs à suivre

Elye Wahi (OGC Nice) : L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille semble retrouver des sensations sous le maillot niçois. Auteur de trois buts depuis le début de la saison en Ligue 1, il a notamment participé à la victoire des Aiglons sur la pelouse de Brest (2-1) lors de la dernière journée. Sa vitesse, ses appels en profondeur et sa capacité à se montrer dangereux dans la surface adverse constituent de véritables atouts pour le Gym. Face à une défense rennaise qui a déjà encaissé huit buts lors de ses deux derniers déplacements, Wahi pourrait disposer de plusieurs occasions de faire la différence.

Sebastian Szymanski (Stade Rennais) : Le milieu offensif polonais traverse une période particulièrement intéressante. Auteur de trois buts et d’une passe décisive en Ligue 1, il reste notamment sur un doublé inscrit dimanche dernier lors de la victoire rennaise face à Strasbourg (3-0). Capable de se projeter vers l’avant, de trouver des espaces entre les lignes et de se montrer dangereux à la frappe, Szymanski représente l’une des principales armes offensives de Franck Haise. Face à Nice, sa capacité à orienter le jeu et à accompagner les attaquants pourrait s’avérer précieuse. <Cite ref= »turn794596view0″/>

Notre pronostic pour Nice – Stade Rennais

Cette rencontre oppose deux formations qui abordent la neuvième journée de Ligue 1 avec de solides arguments. D’un côté, l’OGC Nice retrouve progressivement des couleurs après un début de saison irrégulier. De l’autre, le Stade Rennais occupe la deuxième place du championnat et possède l’une des attaques les plus performantes de l’élite.

Les Aiglons ont notamment remporté trois de leurs quatre dernières rencontres de championnat, avec des succès face à Lille (2-1), Strasbourg (2-1) et Brest (2-1). Une dynamique encourageante qui leur permet d’aborder la réception des Bretons avec davantage de confiance. Devant leur public, les hommes d’Olivier Pantaloni tenteront de poursuivre cette série positive et de faire tomber le dauphin du PSG.

Mais Rennes possède également de nombreux atouts. Les Rouge et Noir ont inscrit 18 buts en huit journées, ce qui fait d’eux la co-meilleure attaque de Ligue 1. Leur récente victoire contre Strasbourg (3-0), quelques jours après leur match nul sur la pelouse de la Juventus Turin (2-2) en Ligue Europa, témoigne de leur capacité à enchaîner les performances convaincantes.

Le principal point faible des Rennais reste toutefois leur défense, particulièrement fébrile à l’extérieur. Les hommes de Franck Haise ont notamment encaissé quatre buts contre Lyon (0-4), puis quatre autres face au Paris FC (3-4). Des difficultés dont les Niçois pourraient profiter, notamment grâce à la vitesse d’Elye Wahi et de Mohamed Amoura.

De son côté, Nice devra composer avec plusieurs absences défensives, notamment celles de Bombito, Mendy et Seidu. Des forfaits qui pourraient offrir des opportunités aux attaquants rennais. Même en cas d’absence d’Estéban Lepaul, Habib Diallo, dit Dia, et ses partenaires disposent de suffisamment de qualités pour trouver le chemin des filets.

Au regard de la forme récente des deux équipes, cette rencontre s’annonce donc particulièrement équilibrée. Si Rennes semble légèrement supérieur sur le plan offensif, Nice bénéficie de l’avantage du terrain et d’une dynamique intéressante. Les deux formations pourraient ainsi se neutraliser au terme d’un match disputé.

Les cotes de Nice – Stade Rennais

Pari Cote Victoire de Nice 2,75 Match nul 3,80 Victoire de Rennes 2,35

Notre pronostic : match nul entre Nice et Rennes, côté à 3,80.

Nous misons sur un partage des points entre l’OGC Nice et le Stade Rennais. Les deux équipes abordent ce rendez-vous avec une dynamique positive et possèdent suffisamment d’arguments offensifs pour faire la différence. Mais leurs fragilités défensives respectives pourraient les empêcher de prendre définitivement le dessus.

Les Niçois devraient profiter du soutien de leur public pour mettre les Rennais en difficulté, notamment dans les transitions rapides. De leur côté, les hommes de Franck Haise pourraient s’appuyer sur leur maîtrise technique et leur efficacité offensive pour répondre aux offensives adverses.

Nous imaginons donc une rencontre équilibrée, avec des occasions des deux côtés et un scénario dans lequel aucune des deux formations ne parviendrait à conserver durablement son avantage. Un résultat qui permettrait à Rennes de poursuivre sa série positive, même si les Bretons pourraient regretter de laisser échapper deux points dans la course aux premières places.

Notre score : OGC Nice 2-2 Stade Rennais.