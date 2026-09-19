Pronostic OGC Nice – LOSC : le leader va-t-il enfoncer la lanterne rouge ?

Voici l’analyse complète du match de la cinquième journée de Ligue 1 entre l’OGC Nice et le LOSC, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

C’est le duel des extrêmes ! Bon dernier de Ligue 1 après quatre journées, l’OGC Nice reçoit ce dimanche (17h15) le LOSC, leader du championnat. Toujours à la recherche de leur première victoire de la saison, les Aiglons tenteront de créer la surprise face à des Dogues qui réalisent jusqu’ici un début d’exercice quasi parfait.

Ligue 1 – OGC Nice vs LOSC

Dimanche 20 septembre 2026 · 17h15 · Allianz Riviera

OGC Nice : le Gym doit enfin lancer sa saison

Le début de saison tourne déjà au cauchemar pour l’OGC Nice. Après quatre journées, les Aiglons occupent la dernière place de Ligue 1 avec seulement deux points au compteur et n’ont toujours pas connu la victoire. Une situation qui rappelle forcément les difficultés de la saison dernière, lors de laquelle le Gym avait dû passer par les barrages pour assurer son maintien.

Les hommes d’Olivier Pantaloni avaient pourtant commencé par accrocher Lorient à domicile (0-0), avant de subir une lourde défaite sur la pelouse du Paris FC (3-0). Nice avait ensuite dû se contenter d’un nouveau match nul à l’Allianz Riviera contre Le Mans (1-1), puis s’est incliné le week-end dernier à Auxerre (1-0). Les Niçois restent donc sur deux défaites lors de leurs trois dernières journées.

C’est surtout offensivement que le constat est inquiétant. Avec un seul petit but inscrit en quatre rencontres, le Gym possède la plus mauvaise attaque du championnat. Elye Wahi est jusqu’ici le seul Niçois à avoir trouvé le chemin des filets. Face au leader lillois, Nice devra donc afficher un tout autre visage dans les trente derniers mètres pour espérer décrocher son premier succès.

L’Allianz Riviera représente néanmoins un motif d’espoir. Si les Aiglons n’ont pas encore gagné devant leur public, ils n’y ont pas non plus perdu avec deux matchs nuls contre Lorient et Le Mans. Dos au mur et opposé à l’équipe en forme du moment, le Gym aura l’occasion de provoquer un déclic avant la trêve internationale.

LOSC : des Dogues déjà installés au sommet

La situation est radicalement différente dans le Nord. Avec dix points pris sur douze possibles, le LOSC occupe la tête de la Ligue 1 après quatre journées. Les hommes de Davide Ancelotti ont déjà remporté trois rencontres et restent la seule équipe avec Lille à… [à corriger : Lille est l’équipe concernée] afficher ce bilan de trois succès et un nul.

Les Dogues ont commencé leur championnat par deux victoires à l’extérieur, à Angers (0-2) puis Toulouse (0-1). Ils ont également longtemps cru pouvoir battre le PSG à domicile avant de concéder l’égalisation dans le temps additionnel (2-2). Le LOSC a parfaitement réagi lors de la dernière journée en dominant Troyes (2-0), grâce notamment à des buts de Tiago Santos et Ethan Mbappé.

Lille impressionne notamment par sa solidité. Les Nordistes ont conservé leur cage inviolée lors de trois de leurs quatre premières rencontres de championnat et n’ont encaissé que les deux buts inscrits par le PSG. Cette rigueur défensive pourrait constituer un sérieux problème pour une formation niçoise qui peine déjà énormément à se créer et surtout à concrétiser ses occasions.

Tout n’est cependant pas parfait pour les Dogues. Leur retour en Ligue des Champions s’est soldé par une défaite à domicile face au Betis Séville (2-3). Mais en championnat, la dynamique reste excellente et Lille a déjà prouvé à Angers et Toulouse qu’il était capable de voyager. Un troisième succès en trois déplacements de Ligue 1 permettrait aux hommes de Davide Ancelotti de conforter leur place tout en passant la trêve internationale en tête du classement.

Les confrontations entre les deux équipes

Les dernières confrontations entre Nice et Lille ont souvent été plus équilibrées que ne pourraient le laisser penser les dynamiques actuelles. Le dernier duel entre les deux formations, disputé en avril dernier au stade Pierre-Mauroy, s’était notamment terminé sur un score nul et vierge (0-0).

Le Gym devra essayer de s’appuyer sur ce type de scénario pour ralentir une équipe lilloise qui arrive lancée. Face à un adversaire plus en confiance, les Niçois pourraient chercher dans un premier temps à fermer les espaces et à éviter de se découvrir trop rapidement.

L’ouverture du score pourrait donc avoir une importance particulière. Si Lille parvient à prendre les devants, Nice sera contraint de prendre davantage de risques alors que son secteur offensif manque encore de confiance. À l’inverse, un premier but niçois pourrait complètement changer la physionomie de la rencontre et obliger les Dogues à courir après le score.

Sur la dynamique pure, l’avantage reste toutefois nettement lillois. Nice n’a encore remporté aucune rencontre cette saison alors que le LOSC s’est imposé lors de trois de ses quatre matchs de championnat.

Les compos probables

La compo probable de l’OGC Nice : Diouf – Abdelmonem, Ndayishimiye, Mandza – Clauss, Coulibaly, Witsel, Nkounkou – Hein, Wahi, Diop.

Absents : Mendy, Abergel, Bombito (blessés, reprise), Ben Idder (soucis administratifs).

Incertain : Sanson (reprise).

La compo probable du LOSC : Özer – Santos, Ngoy, Alexsandro, Perraud – André, Bentaleb – E. Mbappé, Haraldsson, Perrin – Ueda.

Absent : Igamane (blessé).

Les joueurs à suivre

Elye Wahi (OGC Nice) : dans une équipe qui éprouve de grosses difficultés offensives, l’attaquant français sera forcément l’une des principales armes du Gym. Il est tout simplement le seul joueur niçois à avoir marqué depuis le début du championnat. Sa vitesse et sa capacité à attaquer la profondeur pourraient permettre aux Aiglons de profiter des rares espaces laissés par la défense lilloise. Nice aura probablement besoin d’un Wahi efficace pour espérer faire tomber le leader.

Ayase Ueda (LOSC) : arrivé dans les derniers jours du mercato, l’international japonais n’a pas eu besoin de beaucoup de temps pour se mettre en évidence. Auteur de deux buts lors de ses deux premières apparitions, il s’est immédiatement imposé comme une solution crédible à la pointe de l’attaque lilloise. Face à une équipe niçoise sous pression et privée de plusieurs défenseurs, sa présence dans la surface pourrait une nouvelle fois peser.

Les tendances de cotes : Lille favori à l’Allianz Riviera

Issue Cote indicative Probabilité Tendance Victoire Nice (1) ≈ 3,55 ≈ 23 % Nice outsider Match nul (X) ≈ 3,60 ≈ 28 % Scénario possible Victoire Lille (2) ≈ 2,02 ≈ 49 % Lille favori

Les bookmakers accordent logiquement un avantage au LOSC pour ce déplacement. La victoire lilloise se situe autour de 2,02, contre 3,55 pour un succès niçois. Les probabilités tirées des cotes donnent également Lille devant avec 49 %, contre 28 % pour le nul et 23 % pour Nice.

Cette tendance s’explique facilement au regard des quatre premières journées. Lille arrive sur la Côte d’Azur avec trois victoires, dix points et une place de leader, tandis que Nice court toujours après son premier succès. Les Dogues ont également déjà gagné leurs deux déplacements de la saison à Angers et Toulouse.

L’écart de confiance entre les deux équipes est donc important. Nice aura toutefois l’avantage de recevoir et n’a pas encore perdu à l’Allianz Riviera cette saison. Les deux matchs disputés par les Aiglons devant leur public se sont soldés par des nuls, ce qui incite à rester prudent malgré le statut de favori des Lillois.

Le scénario pourrait également dépendre de la capacité niçoise à tenir défensivement en début de rencontre. Plus le Gym restera dans le match, plus le doute pourra s’installer chez les visiteurs. À l’inverse, un but rapide du LOSC placerait une équipe niçoise en manque de confiance dans une situation particulièrement délicate.

Nos pronostics pour OGC Nice – LOSC

Le LOSC ne perd pas et moins de 3,5 buts dans le match : Lille présente beaucoup plus de garanties depuis le début de la saison, mais Nice n’a toujours pas perdu à domicile. Plutôt que de miser uniquement sur une victoire des Dogues, la double chance associée à un total de buts limité offre un scénario cohérent. Les quatre matchs de Nice n’ont produit que six buts au total et trois des quatre rencontres de Lille en championnat se sont terminées avec deux buts ou moins.

: Lille présente beaucoup plus de garanties depuis le début de la saison, mais Nice n’a toujours pas perdu à domicile. Plutôt que de miser uniquement sur une victoire des Dogues, la double chance associée à un total de buts limité offre un scénario cohérent. Les quatre matchs de Nice n’ont produit que six buts au total et trois des quatre rencontres de Lille en championnat se sont terminées avec deux buts ou moins. Nice marque moins de 1,5 but : le secteur offensif azuréen est en grande difficulté avec seulement un but inscrit en quatre journées. Dans le même temps, Lille a réalisé trois clean sheets et n’a encaissé que face au PSG. Même à domicile, il paraît donc difficile d’imaginer le Gym multiplier les buts contre une défense lilloise qui a montré beaucoup de solidité depuis le début de la saison.

: le secteur offensif azuréen est en grande difficulté avec seulement un but inscrit en quatre journées. Dans le même temps, Lille a réalisé trois clean sheets et n’a encaissé que face au PSG. Même à domicile, il paraît donc difficile d’imaginer le Gym multiplier les buts contre une défense lilloise qui a montré beaucoup de solidité depuis le début de la saison. Ayase Ueda buteur : le Japonais réalise des débuts très intéressants sous ses nouvelles couleurs avec déjà deux buts en deux matchs. Alors qu’Hamza Igamane est forfait, Ueda devrait une nouvelle fois occuper la pointe de l’attaque lilloise. Face à une défense niçoise diminuée par plusieurs absences, il pourrait profiter de la bonne dynamique collective des Dogues pour poursuivre sa série.

Score possible

OGC Nice 0-2 LOSC : les dynamiques des deux équipes sont diamétralement opposées. Nice n’a toujours pas gagné et possède la moins bonne attaque du championnat, tandis que Lille arrive en leader avec trois succès en quatre journées et une défense qui a déjà signé trois clean sheets. Les Aiglons pourraient parvenir à résister pendant une partie de la rencontre devant leur public, mais la confiance et l’efficacité lilloises pourraient progressivement faire la différence. Un succès maîtrisé des Dogues sans encaisser semble donc constituer un scénario crédible.