LOSC : Leader, Lille refuse encore de se satisfaire de ses résultats

Vainqueur de Troyes (2-0), le LOSC occupe la tête de la Ligue 1 après quatre journées. Malgré ce départ presque parfait, Davide Ancelotti attend beaucoup plus de son équipe dans le jeu.

Un succès solide, mais encore imparfait

Le LOSC poursuit son excellent début de saison. Après son succès face à l’ESTAC Troyes (2-0), le club nordiste compte trois victoires et un match nul en quatre journées. Un bilan qui lui permet de s’installer seul aux commandes de la Ligue 1.

Les Dogues ont rapidement pris le contrôle de la rencontre avant d’ouvrir le score grâce à Tiago Santos. Plus gestionnaires au retour des vestiaires, ils ont attendu le temps additionnel pour se mettre définitivement à l’abri par Ethan Mbappé, entré en jeu aux côtés de Gaëtan Perrin et Olivier Giroud.

Un bijou de Tiago Santos et un but d’Ethan Mbappé permettent au LOSC de battre Troyes (2-0). Lille est assuré de terminer cette journée en tête de la Ligue 1. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2099151628192403959

Ancelotti voit encore une importante marge de progression

Davide Ancelotti ne masque pas sa satisfaction, mais le technicien italien refuse de s’arrêter aux résultats. « On a des choses à améliorer encore », a-t-il reconnu en conférence de presse, dans des propos relayés par Le Petit Lillois.

L’entraîneur lillois retient notamment la solidité défensive et la première victoire de la saison à domicile, obtenue devant 44 000 supporters. Il estime néanmoins que son groupe n’a pas encore exprimé tout son potentiel, aussi bien individuellement que collectivement. Cette première place doit donc servir de point d’appui plutôt que d’aboutissement.

« Je pense qu’on peut faire mieux, on doit faire mieux », a insisté Ancelotti. Le coach des Dogues sait aussi combien les résultats peuvent accélérer la progression d’une équipe encore en quête de continuité.

Tiago Santos brille, Benjamin André souffle

Auteur de son deuxième but de la saison, Tiago Santos a reçu les éloges de son entraîneur. Ancelotti a salué ses qualités techniques et son professionnalisme, tout en lui demandant de jouer plus simplement loin des trente derniers mètres. « Ce n’est pas toujours le moment pour faire le solo avec la guitare », a-t-il plaisanté.

Le technicien a également expliqué la présence de Benjamin André sur le banc. Il ne s’agissait pas d’un problème physique, mais d’une volonté de faire tourner après la Ligue des champions et de donner sa chance à Ngal’ayel Mukau. Avec 22 joueurs disponibles à l’entraînement, Ancelotti entend conserver cette concurrence. Lille est leader, mais son équipe-type n’est pas encore figée.