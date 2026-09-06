LOSC : La première de son jeune ailier tourne déjà court à Brest

Prêté par le LOSC au Stade Brestois dans les dernières heures du mercato, Noah Edjouma a connu des débuts contrastés avec le club finistérien. Entré en jeu face au Havre, l’ailier de 20 ans a dû sortir prématurément après s’être blessé.

Une entrée prometteuse face au Havre

En manque de temps de jeu à Lille, où Dilane Bakwa et Ethan Mbappé lui barraient notamment la route sur l’aile droite, Noah Edjouma a rejoint Brest pour poursuivre sa progression. Le départ de Romain Del Castillo lui offrait la perspective d’obtenir davantage de minutes en Bretagne.

Convoqué pour le déplacement au Havre samedi, l’ancien Toulousain est entré peu après l’heure de jeu à la place de Mama Baldé. Percutant, il s’est rapidement signalé par une percée qui aurait pu déboucher sur une passe décisive, puis par une tête trop axiale pour tromper Lionel Mpasi.

Les ischio-jambiers touchés

Cette première encourageante a malheureusement été écourtée. À cinq minutes de la fin du temps réglementaire, Edjouma s’est arrêté net lors d’une accélération en profondeur avant de s’écrouler. Il a quitté la pelouse avec l’aide du staff médical.

Selon Le Petit Lillois, l’entraîneur brestois Julien Lachuer a confirmé après la rencontre une blessure aux ischio-jambiers. Des examens doivent désormais déterminer la nature exacte du pépin et la durée de son indisponibilité.

Un premier contretemps dans son prêt

Brest, contraint de terminer à dix après avoir effectué tous ses changements, a tout de même préservé son avantage pour décrocher son premier succès de la saison (2-1). Le club finistérien reste ainsi invaincu après trois journées de Ligue 1.

Pour le jeune attaquant, déjà considéré comme un élément d’avenir au LOSC, ce coup d’arrêt tombe au mauvais moment. Son prêt doit lui permettre d’engranger de l’expérience avant de revenir avec un rôle plus important dans l’effectif lillois l’été prochain.