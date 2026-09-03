LOSC : Létang fixe un objectif très clair à son jeune attaquant

Prêté à Brest dans les dernières heures du Mercato, Noah Edjouma reste au cœur du projet lillois. Le LOSC a refusé plusieurs offres et attend désormais que son jeune attaquant franchisse un cap précis.

Des débuts difficiles avec les Dogues

Arrivé à Lille au cours de l’hiver, Noah Edjouma n’a disputé que cinq rencontres, pour 127 minutes de jeu. Un bilan insuffisant pour s’installer dans la rotation de Davide Ancelotti, malgré une préparation estivale encourageante.

« Noah a eu quatre ou cinq premiers mois qui ont été assez difficiles », reconnaît Olivier Létang, cité par Le Petit Lillois. Le président nordiste estime que l’ancien Toulousain a dû s’adapter au niveau d’exigence du LOSC, aussi bien dans le travail que dans l’attitude.

Le LOSC a repoussé des options d’achat

La porte n’est pourtant pas fermée au joueur de 20 ans. Lille a reçu des marques d’intérêt venues de France et de l’étranger, mais a notamment refusé les propositions accompagnées d’une option d’achat. Un choix révélateur de la confiance placée en lui à moyen et long terme.

L’arrivée de Dilane Bakwa a toutefois réduit ses perspectives immédiates. Dans un secteur où figurent également Ethan Mbappé et Gaëtan Perrin, Edjouma aurait difficilement pu obtenir la continuité recherchée. Le cadre très strict fixé par Olivier Létang s’applique d’ailleurs à tous les dossiers du club, y compris sur le plan salarial.

Olivier Létang répond à Thomas Meunier : « S’il me demande quatre fois le plus gros salaire du LOSC, qu’est-ce que je vais répondre ? J’ai un cadre et je ne veux pas y déroger. » — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2095189714953204134

Une saison pleine attendue à Brest

Le Stade Brestois a rapidement obtenu les faveurs des dirigeants lillois grâce à sa stabilité et à son animation tactique. L’objectif est désormais limpide : permettre à Edjouma d’enchaîner, avec l’ambition de disputer environ 25 matches comme titulaire.

Olivier Létang attend surtout davantage de rendement, de productivité et d’efficacité. Davide Ancelotti partage cette analyse et juge son joueur suffisamment motivé et talentueux pour réussir en Bretagne. À Edjouma, désormais, de saisir cette opportunité afin de revenir plus armé dans le Nord.