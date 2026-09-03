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FRANCE

ASSE : les coulisses du dernier renfort de l’été dévoilées

Par Louis Chrestian - 3 Sep 2026, 18:45
ASSE : les coulisses du dernier renfort de l’été dévoilées

Dernier arrivé dans le Forez, Tamar Svetlin a expliqué les raisons de son choix avant la réception de Montpellier. Le milieu slovène a notamment insisté sur le rôle décisif joué par Huss Fahmy dans ce dossier.

Un choix rapidement devenu évident

On vous en parlait début août : l’ASSE avait avancé sur ce renfort estimé à 3 M€. Présent en conférence de presse ce jeudi, Tamar Svetlin a livré un nouvel éclairage sur les coulisses de son arrivée chez les Verts.

Le Slovène de 25 ans assure ne pas avoir longtemps hésité lorsque l’intérêt stéphanois lui a été présenté. « Dès que j’ai su que l’ASSE avait un intérêt pour moi, il était très clair de venir ici parce que je sais ce que représente le club », a-t-il expliqué, avec l’ambition de remettre Saint-Étienne « à la place qu’il mérite ».

Huss Fahmy a fait la différence

Comme le rapporte Peuple Vert, Huss Fahmy s’est personnellement impliqué dans les discussions. Si son agent échangeait avec le club, Svetlin a surtout parlé avec le dirigeant stéphanois, qui lui a exposé le projet.

« Il est très motivé et son désir est vraiment de redonner sa grandeur à l’ASSE. C’est juste une raison de plus qui a fait que j’ai vraiment eu envie de venir ici », confie le milieu droitier, désormais engagé jusqu’en juin 2030.

Une intégration facilitée dans le Forez

Son premier match a pourtant été particulier, notamment en raison de la blessure de João Ferreira et d’une première période difficile physiquement. Svetlin estime toutefois que la qualité du groupe simplifie son adaptation.

Aron Csongvai, premier coéquipier rencontré à son arrivée, l’a rapidement mis à l’aise. Leur bonne connexion se ressent déjà sur le terrain. Désormais, le Slovène s’apprête à découvrir Geoffroy-Guichard avec ses kops face à Montpellier, alors que l’ASSE reste sur quatre victoires en quatre journées de Ligue 2.

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