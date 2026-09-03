ASSE : Un départ acté dans la cellule de recrutement après le Mercato

Le marché des transferts à peine refermé, l’ASSE enregistre un changement au sein de son organigramme. Un recruteur chargé de détecter de jeunes talents en Europe et en Afrique quitte le Forez après une saison.

Pedro Ferreirinha quitte les Verts

Après un été particulièrement animé dans le sens des arrivées comme des départs, le changement se poursuit en coulisses à l’ASSE. Selon les informations de Peuple Vert, Pedro Ferreirinha quitte la cellule de recrutement stéphanoise.

Le Portugais occupait depuis un an le poste d’Emerging Talent Scout. Sa mission consistait notamment à repérer des éléments prometteurs à travers l’Europe et l’Afrique pour alimenter les prochaines campagnes de recrutement du club.

Une cellule largement renforcée par Kilmer

Depuis son rachat de l’ASSE, Kilmer Sports Ventures a étoffé les différents services du club. La cellule de recrutement, coordonnée par Alexandre Lousberg, avait notamment accueilli Uli Schier, Guillaume Leleu, Freddy Ferreira et Pedro Ferreirinha. Manuel Junco, ancien recruteur de Liverpool, avait ensuite rejoint cette équipe.

Sur sa page LinkedIn, Ferreirinha a confirmé la fin de son aventure : « Ce fut un plaisir de travailler pour ce club mythique, avec des supporters exceptionnels et une histoire si riche ! » Il assure qu’il restera désormais « un supporter de plus » dans les tribunes.

Un Mercato actif jusqu’au bout

Ce départ intervient au terme d’un marché durant lequel les Verts ont poursuivi leur dégraissage tout en réalisant plusieurs opérations à l’étranger. L’ASSE a également prêté son jeune attaquant Djylian N’Guessan, âgé de 18 ans, au Stade Brestois.

Officiel : Djylian N’Guessan rejoint le Stade Brestois. Le jeune attaquant de 18 ans quitte l’AS Saint-Étienne sous la forme d’un prêt. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2095462286919979358

La priorité peut maintenant revenir au terrain pour une équipe dont l’objectif reste de retrouver la Ligue 1. En coulisses, la cellule de recrutement devra poursuivre son travail avec un scout de moins.