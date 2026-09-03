Arrivé au Campus du PSG au volant d’un utilitaire, João Neves (20 ans) a ébloui les supporters parisiens par sa simplicité.

João Neves a encore marqué des points auprès des supporters du PSG. Alors que le milieu de terrain portugais s’est présenté au Campus du Paris Saint-Germain au volant d’un simple utilitaire Peugeot, son arrivée a forcément interpellé les supporters présents sur place.

Neves n’est pas venu les mains vides

Un tel joueur, désormais bien installé parmi les cadres du PSG, au volant d’un banal van ? La scène avait de quoi surprendre. Mais derrière cette arrivée pour le moins inhabituelle se cachait en réalité une très belle raison. Selon l’insider Djamel, João Neves avait chargé son utilitaire de centaines d’articles destinés aux œuvres caritatives de la Fondation PSG.

Autrement dit, le Portugais n’avait pas choisi ce véhicule par hasard. Il l’avait tout simplement utilisé pour transporter lui-même les nombreux dons destinés aux actions de la Fondation du club. Une initiative qui en dit long sur l’état d’esprit du milieu parisien.

Une simplicité qui force le respect au-delà du PSG

L’image est forcément symbolique : un joueur de très haut niveau, au volant d’un simple utilitaire, venant lui-même déposer des centaines d’articles pour une bonne cause. Au-delà de ses qualités sur le terrain, João Neves continue ainsi de cultiver une image de joueur simple, accessible et profondément attaché aux valeurs collectives.

Chez les supporters du PSG, cette histoire ne devrait donc pas passer inaperçue. Car si João Neves impressionne déjà balle au pied, il semble également savoir marquer des points en dehors des pelouses. Une arrivée au Campus qui avait tout d’une scène banale… mais qui cachait finalement un très beau geste.