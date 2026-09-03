La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Trimballé aux quatre coins du terrain par Luis Enrique, Warren Zaïre-Emery (20 ans) n’aurait aucune envie de quitter le PSG.

Cette saison encore, Warren Zaïre-Emery devra composer avec les choix de Luis Enrique au PSG. Capable d’évoluer à plusieurs postes, l’international français reste un élément précieux dans le système de l’entraîneur espagnol. Mais cette polyvalence peut également avoir son revers : à force d’être utilisé à différents endroits du terrain, le joueur peut avoir du mal à s’installer durablement à son poste de prédilection.

Zaïre-Emery ne veut pas quitter le PSG

Une situation qui pourrait, à terme, poser question en équipe de France. Avec une concurrence particulièrement relevée au milieu de terrain, Zaïre-Emery doit désormais franchir un cap et s’imposer dans un rôle clairement défini s’il veut durablement bousculer la hiérarchie chez les Bleus.

Contrairement à Bradley Barcola, un départ du PSG n’est toutefois pas à l’ordre du jour. Interrogé par L’Équipe sur l’éventualité de voir le jeune Parisien remettre son avenir en question si sa situation venait à perdurer, son entourage se montre catégorique.

« Non, pas pour l’instant. Warren aime trop Paris pour penser à partir. Il a 187 matches professionnels à 20 ans, et 13 sélections en équipe de France, peu de clubs auraient pu lui offrir un tel temps de jeu. »

Rendez-vous fixé l’été prochain ?

Le message est donc clair : malgré les interrogations autour de son positionnement, Zaïre-Emery reste pleinement attaché au PSG. Le club de la capitale lui a permis de franchir les étapes à une vitesse impressionnante et le milieu de 20 ans ne semble pas vouloir tourner la page.

Reste désormais à savoir si cette position restera la même dans quelques mois. Si Luis Enrique continue de le faire évoluer aux quatre coins du terrain et que Zaïre-Emery peine à s’installer comme un titulaire indiscutable au milieu, la question pourrait forcément revenir sur la table.

Pour l’heure, Paris conserve toutefois la main. Et Warren Zaïre-Emery, lui, n’a manifestement aucune intention de regarder ailleurs. Rendez-vous l’été prochain pour voir si le discours aura évolué.