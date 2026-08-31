FC Barcelone, PSG : énorme coup de tonnerre pour l’avenir de Lionel Messi !

Un mois et demi après la finale de la Coupe du monde 2026, Lionel Messi a officiellement annoncé la fin de sa carrière internationale.

Lionel Messi aura donc terminé sa carrière internationale sur une défaite en finale de Coupe du monde. Un mois et demi après la finale du Mondial 2026 perdue par l’Argentine contre l’Espagne (1-0 a.p.), l’ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain a annoncé ce lundi qu’elle mettait un terme à sa carrière internationale.

Le communiqué de Lionel Messi

« J’avais écrit ces mots le 21 juillet, deux jours après la finale. Aujourd’hui, après ce qui est arrivé à mon père, je suis encore plus convaincu qu’avant.

Après tout ce temps écoulé depuis la finale, après y avoir beaucoup réfléchi, je veux annoncer à tout le monde que je prends ma retraite internationale…

C’est une décision qui m’a fait mal et qui me fait encore mal au plus profond de moi, mais je comprends que c’est le moment. Je vous jure que j’ai toujours tout donné. Pas seulement ces dernières années où nous avons tout gagné, mais aussi avant. J’ai toujours combattu et tout donné pour ce maillot, pour vous apporter de la joie et vous rendre fiers d’être Argentins à travers le football.

Il reste peu de temps et les chapitres se referment peu à peu. Celui-ci est particulièrement douloureux pour moi. J’aime, j’ai aimé et j’aimerai toujours faire partie de la sélection. Je me suis vidé, je n’ai plus rien à donner, et derrière arrivent de très grands jeunes joueurs qui méritent d’être là.

Merci pour tout l’amour que vous m’avez donné pendant ces 20 années. Entendre vos encouragements depuis l’intérieur va énormément me manquer. Désormais, je serai l’un des vôtres, à encourager et soutenir l’équipe depuis l’extérieur, dans les bons comme dans les mauvais moments, et encore davantage dans les mauvais.

Merci à ma famille d’avoir toujours été là et de m’avoir accompagné dans ce voyage aussi magnifique que difficile. Merci à chacun des entraîneurs, coéquipiers et dirigeants que j’ai eu la chance de côtoyer. Je repars avec des souvenirs et des moments vécus inoubliables.

Je pars avec la sérénité et la fierté de vous avoir offert, avec mes coéquipiers, des moments dont nous avions rêvé. C’était fou de vivre tout cela avec vous. Je vous aime ! Merci mon Dieu de m’avoir fait Argentin. VAMOS ARGENTINA ! », a écrit la Pulga dans un vibrant message.