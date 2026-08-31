À LA UNE DU 31 AOûT 2026
[18:12]ASSE Mercato : c’est acté pour Davitashvili, ça chauffe pour le départ de Stassin !
[17:40]OM Mercato : le verdict est tombé pour l’avenir d’Igor Paixão, grosse surprise !
[17:25]FC Barcelone, PSG : énorme coup de tonnerre pour l’avenir de Lionel Messi !
[17:17]RC Lens Mercato : Odsonne Edouard vers le Stade Rennais, ça chauffe déjà ?
[16:48]FC Nantes Mercato : c’est officiel pour un départ à 5 M€ !
[16:40]ASSE Mercato : c’est bouclé pour N’Guessan à Liverpool, le prix du transfert a fuité !
[16:20]PSG Mercato : Barcola révèle pourquoi il a quitté Paris pour Liverpool
[15:59]RC Lens : coup de tonnerre, deux nouveaux actionnaires débarquent au club ! (officiel)
[15:57]RC Lens : le dossier de l’ancien Parisien connaît un nouveau rebondissement de taille !
[15:33]OM Mercato : après Paixão, un autre départ bloqué par Lorenzi et Genesio !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : coup de tonnerre, deux nouveaux actionnaires débarquent au club ! (officiel)

Par Fabien Chorlet - 31 Août 2026, 15:59
Joseph Oughourlian, le président du RC Lens

Le RC Lens a officialisé ce lundi l’arrivée de deux nouveaux actionnaires minoritaires dans son capital, aux côtés de Joseph Oughourlian.

Comme attendu depuis plusieurs mois, ça bouge dans l’actionnariat du RC Lens. Le club artésien a officialisé ce lundi après-midi l’arrivée de deux nouveaux actionnaires minoritaires : Entrepreneur Equity Partners (EEP) et Jean-Paul Lempereur.

Le communiqué du RC Lens

« Un nouveau cap structurant s’ouvre au Racing Club de Lens. À la recherche de partenaires solides, ambitieux et respectueux de l’ADN Sang et Or pour accompagner sa croissance structurelle et infrastructurelle, le Racing a le plaisir d’annoncer l’entrée à son capital d’Entrepreneur Equity Partners (EEP) et de Mr. Jean-Paul Lempereur. Joseph Oughourlian demeure l’actionnaire majoritaire à hauteur de 69,10% », peut-on lire sur le communiqué du Racing.

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos RC Lens : toutes les infos foot