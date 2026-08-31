RC Lens : coup de tonnerre, deux nouveaux actionnaires débarquent au club ! (officiel)

Le RC Lens a officialisé ce lundi l’arrivée de deux nouveaux actionnaires minoritaires dans son capital, aux côtés de Joseph Oughourlian.

Comme attendu depuis plusieurs mois, ça bouge dans l’actionnariat du RC Lens. Le club artésien a officialisé ce lundi après-midi l’arrivée de deux nouveaux actionnaires minoritaires : Entrepreneur Equity Partners (EEP) et Jean-Paul Lempereur.

Le communiqué du RC Lens

« Un nouveau cap structurant s’ouvre au Racing Club de Lens. À la recherche de partenaires solides, ambitieux et respectueux de l’ADN Sang et Or pour accompagner sa croissance structurelle et infrastructurelle, le Racing a le plaisir d’annoncer l’entrée à son capital d’Entrepreneur Equity Partners (EEP) et de Mr. Jean-Paul Lempereur. Joseph Oughourlian demeure l’actionnaire majoritaire à hauteur de 69,10% », peut-on lire sur le communiqué du Racing.