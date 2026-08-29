RC Strasbourg – RC Lens (2-1) : les Sang et Or se font renverser à la Meinau, les notes

Après un début de saison prometteur, le RC Lens a subi sa première défaite officielle de l’exercice à Strasbourg (2-1), malgré l’ouverture du score de Florian Thauvin.

Le RC Lens pensait pourtant avoir fait le plus dur. Après son large succès contre Auxerre (5-2) lors de la première journée, les Sang et Or ont longtemps maîtrisé leur déplacement à la Meinau. Mais Strasbourg a renversé la situation en seconde période et infligé au Racing un premier coup d’arrêt.

Lens avait pourtant ouvert le score

Tout avait commencé idéalement pour les Lensois. Après une première période où Strasbourg avait davantage le ballon, Lens a su exploiter les espaces en transition, grâce notamment à des très bons mouvements de Sima. Florian Thauvin a transformé un penalty obtenu par Sima à la 37e minute, inscrivant au passage son 100e but en Ligue 1.

Mais cette avance n’a pas suffi. Comme lors de leur entrée en matière face à Auxerre, les Lensois ont montré de vraies qualités offensives, mais ils ont aussi laissé leur adversaire revenir dans la rencontre.

Une deuxième période beaucoup plus compliquée

Le tournant intervient dès le retour des vestiaires. Gessime Yassine égalise à la 48e minute avant que Strasbourg ne pense prendre l’avantage quelques minutes plus tard. Le but d’Ortega est finalement refusé pour un hors-jeu après intervention de la VAR. Lens aurait alors pu reprendre le contrôle. Il n’en a rien été.

Les Strasbourgeois ont progressivement gagné les duels et imposé davantage d’intensité. À l’inverse, les Sang et Or ont reculé et subi les vagues alsaciennes. Le deuxième but de Yassine, à la 85e minute, est finalement venu récompenser cette domination, malgré de multiples arrêts de Risser (5).

Le Racing doit déjà corriger certaines choses

Cette défaite ne remet évidemment pas en cause le bon début de saison lensois, marqué par le succès contre Auxerre et le trophée des Champions. Mais elle rappelle surtout que Lens devra être capable de mieux gérer ses temps faibles à l’extérieur.

Les dernières minutes ont été particulièrement révélatrices : poteau d’Udol à la 89e, énorme parade de Jorgensen (impeccable avec 6 arrêts) devant Sotoca dans le temps additionnel… Strasbourg aurait même pu tuer définitivement le suspense.

Pour Dino Toppmöller, le principal enseignement est donc clair : le RC Lens a les armes pour faire mal, mais doit apprendre à mieux contrôler les matches lorsqu’il ne domine plus les débats. Après un départ tonitruant, ce revers à Strasbourg constitue un premier rappel à l’ordre.

Les notes des Lensois

Risser (6) – Nawrocki (5), Ganiou (5), Sagnan (3) – Skoras (5), Titraoui (4), Cuisance (4), Udol (4) – Thauvin (6), Sima (6), Ivanovic (3).