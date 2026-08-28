RC Lens : deux retours dans le groupe de Toppmöller pour affronter Strasbourg

Le groupe du RC Lens pour affronter Strasbourg.
Ce samedi à 17h15, le RC Lens se déplace sur la pelouse de Strasbourg pour la 2e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Dino Toppmöller a retenu un groupe de 21 joueurs, dans lequel ne figurent pas les absents attendus, à savoir Baidoo, Antonio, Gradit, Chavez, Abdulhamid, ou encore Édouard. En revanche, Aguilar fait son retour, tout comme Celik. Annoncé sur le départ, Rayan Fofana est bien présent.
Le groupe du RC Lens
Gurtner, Gorgelin, Risser – Aguilar, Nawrocki, Čelik, Udol, Skóraś, Ganiou, Sagnan – Bulatović, Titraoui, Haidara, Cuisance – Sotoca, Hazard, Thauvin, Fofana, Sima, Ivanović, Mesloub.
Les 𝑺𝒂𝒏𝒈 𝒆𝒕 𝑶𝒓 pour #RCSARCL 📋— Racing Club de Lens (@RCLens) August 28, 2026
Le coach Dino Toppmöller a convoqué un groupe de 𝟐𝟏 joueurs pour la deuxième journée de @Ligue1 sur la pelouse du @RCSA, demain (17h15).#FiersDEtreLensois pic.twitter.com/0fENwVjkHu