FC Nantes Mercato : après Hachem et Pierret, Poirier veut encore frapper au Red Star !

Le FC Nantes aurait formulé une offre de 150 000 euros pour Bradley Danger, mais le Red Star réclamerait davantage pour son défenseur central.

Le FC Nantes de Grégory Poirier continue d’explorer des pistes au Red Star, après l’arrivée de Ryad Hachem et celle prévue de Balthazar Pierret. En effet, selon une information de Mohamed Toubache-Ter, les Canaris auraient transmis une première proposition de 150 000 euros au Red Star pour s’attacher les services de Bradley Danger.

Le club audonien, lui, souhaiterait récupérer environ 500 000 euros pour son défenseur. Un écart important, mais qui ne fermerait pas totalement la porte à un accord. D’après la même source, une offre comprise entre 200 000 et 250 000 euros pourrait permettre de débloquer la situation.

Bradley Danger, un défenseur expérimenté pour Nantes

À 28 ans, Bradley Danger possède une solide expérience du championnat français. Le défenseur central, passé notamment par Avranches, Chambly et Rodez, évolue au Red Star depuis 2024. Il sort d’une saison 2025-2026 durant laquelle il a disputé 31 rencontres de Ligue 2, pour un but inscrit.

Son profil pourrait ainsi intéresser le FC Nantes, qui cherche à bâtir un effectif capable de retrouver rapidement la Ligue 1. Danger connaît parfaitement la Ligue 2 (187 matchs) et dispose encore d’un contrat avec le Red Star jusqu’en juin 2027, ce qui explique notamment la position du club francilien dans les négociations.

Le joueur a d’ailleurs déjà croisé la route des Nantais cette saison. Absent lors de la première journée en raison d’une suspension, il a ensuite retrouvé le groupe du Red Star face à Sochaux puis Boulogne-sur-Mer. Après Hachem et Pierret, le FCN pourrait donc piocher une nouvelle fois au Red Star pour satisfaire son nouveau coach Grégory Poirier.