Pronostic Guingamp – FC Nantes : quelle première pour Poirier avec les Canaris ?

Voici l’analyse complète du match de la quatrième journée de Ligue 2 entre Guingamp et le FC Nantes, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

C’est peut-être l’heure de la rédemption pour le FC Nantes ! Après trois défaites en autant de journées, les Canaris se déplacent ce samedi (20h) sur la pelouse de Guingamp avec un nouveau coach, Grégory Poirier, venu remplacer Michel Der Zakarian. Le nouvel entraîneur nantais et ses hommes tenteront de profiter de ce déplacement en Bretagne pour enfin lancer leur saison et décrocher leurs premiers points en Ligue 2.

Ligue 2 – Guingamp vs FC Nantes

Samedi 29 août 2026 · 20h · Stade du Roudourou

FC Nantes : l’électrochoc Poirier ?

Trois matchs, trois défaites et déjà un changement d’entraîneur. Le début de saison du FC Nantes tourne au cauchemar. Relégués de Ligue 1 au printemps dernier, les Canaris ambitionnaient pourtant de jouer immédiatement les premiers rôles afin de retrouver l’élite le plus rapidement possible.

Mais rien ne s’est passé comme prévu. Battus par le Red Star (0-1) lors de la première journée puis à Laval (1-2), les Nantais ont complètement sombré le week-end dernier à la Beaujoire face à Rodez (2-5). Avec zéro point au compteur, le FCN occupe logiquement la dernière place du classement.

Cette troisième défaite consécutive a surtout été fatale à Michel Der Zakarian. Les dirigeants nantais ont décidé de se séparer de leur entraîneur et de confier les rênes de l’équipe à Grégory Poirier. L’ancien coach du Red Star, qui s’est engagé pour deux saisons, va donc effectuer ses grands débuts sur le banc des Canaris à Guingamp.

Son premier objectif sera forcément de stopper l’hémorragie. Après huit buts encaissés lors des trois premières journées, Nantes doit rapidement retrouver une certaine solidité défensive. Mais les Canaris devront également parvenir à se montrer dangereux malgré plusieurs absences importantes dans le secteur offensif.

Killian Corredor, auteur d’un doublé contre Rodez, et Ignatius Ganago sont notamment annoncés forfaits. Grégory Poirier devra donc trouver de nouvelles solutions pour permettre au FCN de décrocher enfin ses premiers points de la saison.

Guingamp : un début de saison également compliqué

Si la situation est beaucoup plus inquiétante à Nantes, Guingamp n’a pas non plus réussi son début de championnat. L’En Avant n’a remporté qu’une seule de ses trois premières rencontres et pointe à la 12e place avec trois points.

Les hommes de Sylvain Ripoll ont commencé leur saison par une défaite sur la pelouse de Metz (1-2) avant de réagir devant leur public face à Boulogne (1-0). Ils n’ont toutefois pas réussi à confirmer lors de la troisième journée, avec un nouveau revers à Sochaux (0-1).

Guingamp retrouve donc le Roudourou avec l’ambition de se relancer et de profiter des énormes difficultés nantaises. Les Bretons peuvent notamment s’appuyer sur une défense qui n’a encaissé que trois buts depuis le début du championnat, bien loin des huit réalisations déjà concédées par les Canaris.

Offensivement, le bilan est en revanche beaucoup moins convaincant. Avec seulement deux buts marqués en trois journées, l’EAG peine à faire la différence dans le dernier tiers du terrain. L’absence d’Amine Hemia, victime d’une fracture à une main, ne devrait pas faciliter les choses.

Face à un FC Nantes qui pourrait être revigoré par son changement d’entraîneur, Guingamp devra donc se montrer beaucoup plus efficace pour décrocher sa deuxième victoire de la saison.

Les confrontations entre les deux équipes

Guingamp et le FC Nantes se connaissent particulièrement bien puisque les deux clubs se sont régulièrement affrontés dans l’élite au cours des dernières décennies.

Les confrontations entre les deux formations ont souvent été disputées, même si Nantes a globalement réussi à obtenir de bons résultats face aux Guingampais. Le contexte sera toutefois très différent cette fois-ci puisque les deux équipes se retrouvent désormais en Ligue 2.

Pour le FCN, ce déplacement au Roudourou représente surtout une première occasion de repartir de l’avant sous les ordres de Grégory Poirier. Guingamp tentera de son côté de profiter de la fébrilité actuelle des Canaris pour enfoncer un peu plus son voisin.

Les compos probables

La compo probable de Guingamp : Ortola – Matumona, Gomis, Demouchy, Koffi – Chamakh, Louiserre, Ducrocq, Sanchez – Averlant, Kielt.

La compo probable du FC Nantes : Dupé – Guilbert, Sow, Perrin – Cafaro, Sissoko, Lepenant, Younoussa, Hachem – Tabibou, Guirassy.

Les joueurs à suivre

Stanislas Kielt (Guingamp) : Titulaire lors des trois premières journées de Ligue 2, l’attaquant de 24 ans sera l’un des principaux dangers à surveiller côté guingampais. Déjà buteur cette saison lors de la victoire face à Boulogne (1-0), Stanislas Kielt tentera de profiter des largesses d’une défense nantaise qui a encaissé huit buts depuis le début du championnat. Face à des Canaris en manque de confiance, l’avant-centre de l’EAG pourrait avoir plusieurs occasions de se mettre en évidence.

Herba Guirassy (FC Nantes) : En l’absence de Killian Corredor et Ignatius Ganago, l’ailier nantais pourrait avoir un rôle encore plus important dans l’animation offensive des Canaris. Sa percussion et sa capacité à provoquer pourraient permettre au FCN de créer des différences face à la défense guingampaise. Pour la première de Grégory Poirier, Nantes aura besoin de ses individualités offensives pour tenter de retrouver le chemin de la victoire.

Les tendances de cotes : Nantes légèrement favori

Issue Cote indicative Probabilité Tendance Victoire Guingamp (1) ≈ 3,03 ≈ 31 % Guingamp outsider Match nul (X) ≈ 3,40 ≈ 28 % À surveiller Victoire FC Nantes (2) ≈ 2,35 ≈ 41 % Nantes favori

Malgré son début de saison catastrophique, le FC Nantes conserve une légère faveur auprès des bookmakers. Une victoire des Canaris est proposée autour de 2,35, contre environ 3,03 pour un succès guingampais et 3,40 pour le match nul.

Le changement d’entraîneur pourrait évidemment jouer dans cette tendance. Nantes possède également, sur le papier, un effectif capable de faire beaucoup mieux que ce qu’il a montré depuis le début de la saison. Mais après trois défaites consécutives et huit buts encaissés, difficile d’accorder une totale confiance aux Canaris.

Nos pronostics pour Guingamp – FC Nantes

Les deux équipes marquent : Nantes a encaissé au moins un but lors de chacune de ses trois premières journées et reste sur une lourde défaite contre Rodez (2-5). L’arrivée de Grégory Poirier pourrait toutefois provoquer un électrochoc et permettre aux Canaris de retrouver davantage d’allant offensif. Face à deux équipes qui ont besoin de points, la rencontre pourrait offrir des opportunités de part et d’autre.

: Nantes a encaissé au moins un but lors de chacune de ses trois premières journées et reste sur une lourde défaite contre Rodez (2-5). L’arrivée de Grégory Poirier pourrait toutefois provoquer un électrochoc et permettre aux Canaris de retrouver davantage d’allant offensif. Face à deux équipes qui ont besoin de points, la rencontre pourrait offrir des opportunités de part et d’autre. Match nul : Difficile de dégager un véritable favori entre deux formations peu convaincantes depuis le début de la saison. Guingamp a déjà perdu deux matchs tandis que Nantes reste sur trois revers consécutifs. La première de Grégory Poirier pourrait permettre aux Canaris de stopper l’hémorragie sans forcément suffire pour retrouver immédiatement la victoire.

: Difficile de dégager un véritable favori entre deux formations peu convaincantes depuis le début de la saison. Guingamp a déjà perdu deux matchs tandis que Nantes reste sur trois revers consécutifs. La première de Grégory Poirier pourrait permettre aux Canaris de stopper l’hémorragie sans forcément suffire pour retrouver immédiatement la victoire. FC Nantes ou match nul : Malgré son début de saison catastrophique, le FCN dispose d’un effectif intéressant pour la Ligue 2 et pourrait profiter du changement d’entraîneur pour afficher un tout autre visage. Guingamp n’a de son côté remporté qu’un seul de ses trois premiers matchs. La double chance permet donc de couvrir un réveil nantais tout en conservant l’hypothèse d’un partage des points.

Score possible

1-1 entre Guingamp et le FC Nantes : La nomination de Grégory Poirier pourrait provoquer une réaction chez des Canaris qui ne peuvent pas se permettre d’enchaîner une quatrième défaite consécutive. Mais avec plusieurs absences offensives et une confiance forcément très fragile, Nantes pourrait encore manquer de maîtrise pour s’imposer. Guingamp traverse lui aussi une période compliquée et un partage des points semble cohérent entre deux formations à la recherche d’un nouveau départ.