Guingamp – ASSE : Cardona titulaire, Moueffek sur le banc… la compo probable de Montanier

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

L’ASSE devrait aligner une équipe plus offensive que face à Montpellier ce soir à Guingamp…

Philippe Montanier a bien débuté son aventure sur le banc de l’ASSE en remportant son premier match, face à Montpellier (1-0). Un déplacement délicat attend désormais les Verts ce soir sur la pelouse de Guingamp. Après Julien Le Cardinal, buteur face au MHSC, Philippe Montanier pourrait décider de titulariser une autre recrue hivernale en la personne d’Abdoulaye Kanté. L’ancien troyen était entré en jeu contre Montpellier, et Montanier a été rassuré sur son état de forme et sa connexion avec ses coéquipiers.

Kanté d’entrée, Boakye au milieu

Montanier devrait confier à Kanté le rôle de sentinelle au détriment de Gadegbeku, avec devant lui Boakye et Miladinovic plutôt que Moueffek. Il s’orient donc vers un 4-3-3 plus offensif que face à Montpellier. Fort du clean sheet réalisé face au MHSC, Montanier devrait logiquement reconduire sa défense (Pedro-Le Cardinal-Nadé-Old), et titulariser Cardona, décisif à son entrée le week-end dernier, aux côtés de Stassin et Davitashvili.