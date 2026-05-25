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FRANCE

OM Mercato : Lorenzi tient déjà son futur buteur ! 

Par Bastien Aubert - 25 Mai 2026, 13:20
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Grégory Lorenzi
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Pas encore directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi pourrait toutefois tenir son futur buteur la saison prochaine.

L’OM continue d’activer plusieurs pistes, y compris en très jeune âge, pour préparer l’avenir. Selon La Minute OM, le club phocéen aurait mis à l’essai Florian Mekue N’Diaye ce week-end lors d’un tournoi U19 disputé aux Pays-Bas. Un profil offensif né en 2008 qui attire déjà l’attention en interne.

N’Diaye testé et déjà buteur à l’OM

Libéré par Clermont Foot à la fin de la saison, le jeune attaquant a rapidement trouvé une opportunité pour se montrer. Et il n’a pas tardé à saisir sa chance. Dès son premier match face au FC Uitgeest, Mekue N’Diaye s’est illustré en inscrivant un but lors de la victoire 2-0 de son équipe. Une performance encourageante qui renforce l’intérêt autour de son profil. Même si rien n’est encore acté concernant son avenir, ce type de mise à l’essai s’inscrit dans une stratégie claire de l’OM : détecter très tôt les talents capables d’intégrer progressivement le centre de formation et, à plus long terme, l’effectif professionnel. 

Lorenzi tire-t-il déjà les ficelles ?

En coulisses, le nom de Grégory Lorenzi revient avec insistance dans les discussions autour de la restructuration sportive du club. Sans occuper officiellement le poste de directeur sportif, son influence supposée sur certaines pistes commence déjà à être évoquée. Pour l’OM, l’enjeu est simple : renforcer la formation tout en anticipant les futures générations capables d’émerger au plus haut niveau. Et dans ce contexte, la piste Mekue N’Diaye illustre parfaitement cette volonté de miser sur des profils prometteurs avant même qu’ils n’explosent réellement sur la scène nationale.

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