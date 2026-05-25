Le sacre du RC Lens en Coupe de France continue de faire parler… même plusieurs heures après la finale remportée contre Nice.

Entre une petite blessure inattendue et une révélation sur l’arrivée de Pierre Sage dans l’Artois, la soirée du RC Lens a encore livré quelques anecdotes savoureuses. Selon L’Équipe, Matthieu Udol se serait ouvert la pommette au contact du trophée après la victoire lensoise. Rien de grave pour le défenseur, mais la scène illustre parfaitement l’euphorie qui a accompagné les célébrations du Racing. La Coupe de France a d’ailleurs circulé de main en main toute la soirée dans un vestiaire totalement en fusion.

Le FC Nantes indirectement lié au succès lensois ?

Dans le même temps, Emmanuel Merceron a livré une analyse particulièrement piquante sur le parcours de Pierre Sage. Selon lui, l’entraîneur du RC Lens ne serait probablement jamais arrivé dans le Nord si le FC Nantes lui avait ouvert ses portes l’été dernier. Merceron a même lancé : « Imaginez si Franck Kita ne l’avait pas recalé en mai dernier… Le mec serait au chômage ou entraîneur d’un bas de tableau Championship après avoir été viré en novembre. Il peut vraiment dire merci à Franck ! » Finalement arrivé au RC Lens, Pierre Sage a totalement changé de dimension cette saison avec :

une énorme campagne en Ligue 1

une qualification en Ligue des Champions

une Coupe de France remportée

Un scénario que peu de monde imaginait il y a encore un an.

Le RC Lens savoure une saison historique

Dans l’Artois, cette réussite renforce encore davantage l’adhésion autour du projet lensois et de son entraîneur. Et quelque part, du côté du FC Nantes, certains doivent peut-être aujourd’hui se demander s’ils n’ont pas laissé passer une énorme opportunité…