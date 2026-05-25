À LA UNE DU 25 MAI 2026
[14:20]OM : l’héritier de Dimitri Payet vient d’arriver à Marseille !
[14:00]OL Mercato : le premier renfort estival est connu, c’est un flop historique de l’OM ! 
[13:40]RC Lens : un titulaire s’est blessé avec la Coupe de France, Sage peut dire merci au FC Nantes !
[13:20]OM Mercato : Lorenzi tient déjà son futur buteur ! 
[13:00]PSG : clash entre deux joueurs de Luis Enrique avant Arsenal, la vérité éclate !
[12:28]ASSE – OGC Nice : Montanier annonce une bonne nouvelle et en dit plus sur les internationaux avant le barrage 
[12:20]ASSE : en plein barrage contre les Verts, l’OGC Nice va boucler un renfort qui va débloquer le mercato de l’OM ! 
[12:00]ASSE Mercato : l’OM torpille la succession de Larsonneur, le RC Lens dans la boucle ! 
[11:40]FC Barcelone : Flick attend Mourinho au Real Madrid, le Barça dynamite déjà le mercato ! 
[11:20]ASSE – OGC Nice : pluie de renforts inattendus pour les Verts pour le barrage aller ?

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : un titulaire s’est blessé avec la Coupe de France, Sage peut dire merci au FC Nantes !

Par Bastien Aubert - 25 Mai 2026, 13:40
💬 Commenter
Matthieu Udol (RC Lens)

Le sacre du RC Lens en Coupe de France continue de faire parler… même plusieurs heures après la finale remportée contre Nice.

Entre une petite blessure inattendue et une révélation sur l’arrivée de Pierre Sage dans l’Artois, la soirée du RC Lens a encore livré quelques anecdotes savoureuses. Selon L’Équipe, Matthieu Udol se serait ouvert la pommette au contact du trophée après la victoire lensoise. Rien de grave pour le défenseur, mais la scène illustre parfaitement l’euphorie qui a accompagné les célébrations du Racing. La Coupe de France a d’ailleurs circulé de main en main toute la soirée dans un vestiaire totalement en fusion.

Le FC Nantes indirectement lié au succès lensois ?

Dans le même temps, Emmanuel Merceron a livré une analyse particulièrement piquante sur le parcours de Pierre Sage. Selon lui, l’entraîneur du RC Lens ne serait probablement jamais arrivé dans le Nord si le FC Nantes lui avait ouvert ses portes l’été dernier. Merceron a même lancé : « Imaginez si Franck Kita ne l’avait pas recalé en mai dernier… Le mec serait au chômage ou entraîneur d’un bas de tableau Championship après avoir été viré en novembre. Il peut vraiment dire merci à Franck ! » Finalement arrivé au RC Lens, Pierre Sage a totalement changé de dimension cette saison avec :

  • une énorme campagne en Ligue 1
  • une qualification en Ligue des Champions
  • une Coupe de France remportée

Un scénario que peu de monde imaginait il y a encore un an.

Le RC Lens savoure une saison historique

Dans l’Artois, cette réussite renforce encore davantage l’adhésion autour du projet lensois et de son entraîneur. Et quelque part, du côté du FC Nantes, certains doivent peut-être aujourd’hui se demander s’ils n’ont pas laissé passer une énorme opportunité…

RC LensFC Nantes

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes
Vidéos foot : FC Nantes, RC Lens