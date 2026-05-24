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OM, RC Lens, Stade Rennais Mercato : Pablo Pagis aurait choisi sa future destination ! 

Par Bastien Aubert - 24 Mai 2026, 15:20
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Pablo Pagis (FC Lorient)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Courtisé par de nombreux clubs de Ligue 1 en vue du mercato estival, Pablo Pagis (FC Lorient, 23 ans) aurait déjà fait son choix.

Pablo Pagis attise les convoitises après une saison remarquée sous les couleurs du FC Lorient. Et le mercato pourrait bien s’emballer autour de lui dans les prochaines semaines.

Le RC Lens aurait une longueur d’avance

L’OM, le Stade Rennais et le RC Lens étaient tous sur les rangs pour tenter de s’attacher ses services. Mais selon l’insider Jonathan, la tendance serait désormais beaucoup plus claire : « Pagis ça semble prendre la direction de Lens… » Une information qui, si elle se confirme, représenterait un joli coup pour le club nordiste dans un marché particulièrement concurrentiel.

Sous l’impulsion de Pierre Sage et de sa direction sportive, le RC Lens aurait donc pris une avance significative dans ce dossier. Le profil de Pagis correspondrait parfaitement au projet lensois : jeune, technique et déjà expérimenté en Ligue 1.

Un transfert estimé très cher

Reste un obstacle majeur : le prix. Le FC Lorient réclamerait environ 20 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter 5 millions de bonus selon les performances et objectifs. Une somme importante, mais qui n’a pas totalement refroidi les prétendants.

Si l’information se confirme, le club artésien réaliserait un joli coup en devançant deux concurrents directs du championnat. Rien n’est encore fait.

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