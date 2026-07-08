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FRANCE

OM : un joueur déjà hors-normes pour Genesio à la reprise !

Par Bastien Aubert - 8 Juil 2026, 23:20
Himad Abdelli (OM)

Présent à la reprise de l’OM, Himad Abdelli (26 ans) a été pris à partie par certains supporters marseillais sur son poids. 

À peine arrivé à la reprise de l’OM, Himad Abdelli (26 ans) fait déjà parler de lui. Le milieu marseillais a été pris pour cible par certains supporters concernant sa condition physique.

Abdelli déjà bâché pour son physique 

Sur une photo publiée lors des tests de rentrée de l’OM, plusieurs fans ont estimé que l’ancien joueur d’Angers affichait un léger embonpoint. Des critiques qui ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux.

Le Petit OM a notamment réagi à cette image : « Abdelli je ne veux pas focus mais rentrer comme ça c’est juste pas possible hein… Les mecs si vous acceptez pas de dire qu’un joueur n’est pas au niveau athlétique de l’OM je peux rien pour vous désolé. »

Moins 8 kilos sur la balance ! 

Une sortie qui a provoqué des réactions, certains supporters de l’OM estimant qu’il s’agissait davantage d’une observation que d’un véritable bashing. Romain Canuti, journaliste du Phocéen, a toutefois tenu à apporter une précision importante sur l’état physique du joueur. 

Selon lui, Himad Abdelli aurait déjà effectué un gros travail avant la reprise : « On a le droit de vanner mais pour info Abdelli a fait une grosse prépa avant la reprise, il a perdu 8 kg. » Le milieu de terrain semble donc avoir anticipé les exigences physiques du très haut niveau. Reste désormais à le confirmer sur le terrain sous les couleurs de l’OM, où les attentes seront forcément élevées dès ses premiers matchs.

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