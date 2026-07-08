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OM Mercato : ça bouge pour Aubameyang, un Brésilien en approche à Marseille ? 

Par Bastien Aubert - 8 Juil 2026, 22:00
Tulio de Melo
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

En plein mercato estival, deux dossiers enflamment les supporters de l’OM.

En ces temps incendiaires, il en faut peu pour allumer la mèche à l’OM. La présence de Tulio de Melo dans la cité phocéenne vient en effet de relancer les spéculations autour d’un possible nouveau dossier brésilien au mercato.

De Melo est à Marseille ! 

L’intermédiaire, déjà associé par le passé à plusieurs opérations marseillaises comme celles de Renan Lodi et Gerson, a été aperçu à Marseille. Une présence qui n’a pas échappé à l’insider marseillais GP013.

« Túlio de Melo intermédiaire du transfert de Paixão – Renan Lodi et Gerson est de retour à Marseille, nouveau Brésilien en approche ? » Forcément, les rumeurs ont rapidement commencé à circuler chez les supporters de l’OM. Certains imaginent déjà l’arrivée d’un nouveau renfort venu du Brésil, tandis que d’autres craignent surtout une conséquence moins positive.

Un départ de Paixão redouté ?

Le nom d’Igor Paixão est notamment revenu dans les discussions. Les supporters les plus pessimistes redoutent que la présence de Tulio de Melo soit liée à une éventuelle vente de l’ailier brésilien, arrivé l’été dernier à l’OM. Pour l’instant, aucune information ne permet toutefois de confirmer un transfert entrant ou sortant. Il pourrait simplement s’agir d’une présence liée à des discussions ou à des rendez-vous professionnels.

Après avoir activé plusieurs pistes internationales ces dernières saisons, l’OM continue en tout cas de surveiller attentivement le marché brésilien, un vivier apprécié par la direction marseillaise. Reste désormais à savoir si cette visite annonce une nouvelle recrue pour Bruno Genesio ou un mouvement concernant l’un des Brésiliens déjà présents dans l’effectif.

Par ailleurs, La Minute OM confirme que Pierre-Emerick Aubameyang tient bien un accord avec le club turc de Çorum FK. Les dirigeants turc veulent un transfert libre. Refus des dirigeants marseillais qui réclament 1,5 M€ pour libérer l’attaquant olympien. Les discussions se poursuivent. »

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