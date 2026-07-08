Excellente nouvelle pour Didier Deschamps à la veille du quart de finale de la Coupe du Monde 2026 face au Maroc. Aurélien Tchouaméni a effectué son retour à l’entraînement collectif ce mercredi.

Absent lors du huitième de finale remporté contre le Paraguay (1-0) en raison de douleurs aux adducteurs, le milieu de terrain du Real Madrid avait suivi un programme individualisé depuis plusieurs jours.

Tchouaméni s’est enfin entraîné

Entre soins et travail physique avec le préparateur Cyril Moine, l’international français avait tout mis en œuvre pour revenir le plus rapidement possible. Ce mercredi, Tchouaméni a enfin retrouvé ses coéquipiers sur les terrains de l’université de Bentley. Une étape importante dans son processus de reprise puisqu’il a retouché le ballon avec le groupe pour la première fois depuis sa blessure.

Sa présence sur la feuille de match contre le Maroc semble désormais acquise. En revanche, Didier Deschamps ne devrait prendre aucun risque avec son milieu de terrain. Sauf surprise, Tchouaméni débutera la rencontre sur le banc afin d’éviter une rechute à ce stade de la compétition.

Koné titulaire contre le Maroc ?

Le sélectionneur des Bleus devrait ainsi reconduire Manu Koné dans le onze de départ. Auteur d’une prestation convaincante face au Paraguay, le milieu évoluera aux côtés d’Adrien Rabiot dans l’entrejeu français. Le retour de Tchouaméni constitue malgré tout une excellente nouvelle pour le staff tricolore.

Même s’il ne débute pas, le joueur du Real Madrid pourrait représenter une solution précieuse en cours de rencontre si les circonstances l’exigent. À quelques heures d’un quart de finale qui s’annonce particulièrement intense face au Maroc, Didier Deschamps récupère donc une option supplémentaire dans son effectif. De quoi aborder ce rendez-vous avec davantage de sérénité.