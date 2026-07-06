RC Lens : l’ancien flop du Racing devient un homme fort du Mondial

Patrick Berg est en train de prendre une sacrée revanche. L’ancien milieu du RC Lens s’est encore illustré avec la Norvège lors de l’exploit des Vikings face au Brésil (2-1), confirmant son importance dans cette Coupe du monde 2026.

Titulaire dans l’entrejeu norvégien, le joueur de Bodø/Glimt a même cru ouvrir le score dès la troisième minute, avant qu’un hors-jeu ne vienne annuler son but. Solide dans l’impact, propre techniquement et précieux dans l’équilibre de son équipe, Berg a largement contribué à la victoire des siens, portée ensuite par un doublé d’Erling Haaland.

Patrick Berg, le regret lensois ?

Deuxième de son groupe derrière l’équipe de France, la Norvège poursuit son aventure dans ce Mondial. Et Patrick Berg s’est imposé comme l’un des hommes forts de sa sélection, avec déjà deux passes décisives depuis le début de la compétition.

Une trajectoire qui rappelle forcément quelques regrets du côté du RC Lens. Arrivé en janvier 2022 contre environ 4,5 millions d’euros, le Norvégien n’avait jamais réellement eu l’occasion de s’installer dans l’Artois.

Pourtant, le Racing ne s’était pas trompé sur son potentiel. Mais Berg est arrivé dans un milieu de terrain où la concurrence était tout simplement immense.

Fofana, Doucouré, Abdul Samed… Berg n’avait pas de place

À son arrivée, Patrick Berg s’est retrouvé derrière l’intouchable duo Seko Fofana – Cheick Doucouré. Le départ de Doucouré, à l’été 2022, pouvait lui laisser espérer une ouverture. Mais l’émergence de Salis Abdul Samed a définitivement compliqué ses chances.

Franck Haise, qui l’a entraîné à Lens, a expliqué à L’Équipe les raisons de cette situation : « S’il n’a pas beaucoup joué, c’est d’abord à cause de la concurrence de Seko Fofana et Salis Abdul Samed, qui avaient fait une saison exceptionnelle. Ensuite, Patrick est plus à l’aise dans un milieu de terrain à trois que dans un double pivot. »

Un constat clair. Le système lensois et la densité du secteur n’ont jamais permis au milieu norvégien de montrer pleinement ses qualités.

Un retour à Bodø-Glimt qui a tout changé

Plutôt que de s’éterniser sur le banc, Patrick Berg a choisi de rentrer à Bodø/Glimt, son club formateur, pour un montant proche de celui investi quelques mois plus tôt par le RC Lens.

Un retour gagnant. Depuis, le Norvégien a retrouvé son statut, sa confiance et une place majeure en sélection. Son très bon Mondial confirme aujourd’hui que son passage compliqué à Lens ne résumait pas son niveau réel.

Franck Haise n’a jamais caché son estime pour son ancien joueur : « Tous ceux qui ont côtoyé Patrick l’ont apprécié. »

À l’heure où Patrick Berg brille sur la scène mondiale, les supporters lensois suivront forcément son parcours avec un regard particulier. Car son départ ressemble moins à un échec qu’à une histoire de timing raté.