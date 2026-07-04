RC Lens : un ancien Sang et Or humilié au Mondial, Mbappé n’y est pas pour rien

Ancien gardien du RC Lens durant six mois, Mathew Ryan a vécu une soirée contrastée en Coupe du monde face à l’Égypte.

Le scénario avait tout du coup tactique audacieux. Mais il a viré au fiasco. En 16es de finale de la Coupe du monde, l’Australie a tenté un choix fort en faisant entrer Mathew Ryan à la 118e minute, uniquement pour la séance de tirs au but face à l’Égypte (1-1, 2-4 t.a.b.).

L’idée de Tony Popovic était claire : miser sur l’expumérience du gardien passé par le RC Lens, connu pour son vécu et sa lecture des moments chauds. Mais le résultat n’a pas suivi.

Un ancien Lensois sans arrêt décisif

Face aux tireurs égyptiens, Mathew Ryan n’a réussi aucun arrêt. Tous les tentatives adverses ont fini au fond, dont une panenka parfaitement exécutée par Mohamed Salah, symbole d’une séance totalement maîtrisée par les Pharaons. Il faut dire qu’avant la séance, le staff égyptien a été aperçu en train de préparer ses tireurs en visionnant une vidéo d’un penalty de Kylian Mbappé avec le Real Madrid marqué contre le Levante de… Ryan.

L’Australie, pourtant bien entrée dans la séance, a rapidement été mise en difficulté après plusieurs échecs de ses propres tireurs, dont une frappe envoyée au-dessus par Harry Souttar et une tentative sur la barre de Lucas Herrington.

Le “coup de poker” de Popovic tourne court

En conférence de presse, le sélectionneur australien a assumé son choix, expliquant vouloir profiter de l’expérience de son gardien titulaire habituel. Mais le pari s’est retourné contre lui, Ryan n’ayant pas pesé sur la séance malgré son entrée tardive.

Pour les supporters lensois, Mathew Ryan reste une figure singulière. Arrivé en 2025 pour une courte période de six mois, l’international australien avait alterné le bon et le moins bon. S’il avait marqué les esprits avec une performance XXL lors d’un succès à Marseille (1-0) et un penalty stoppé face à Saint-Étienne, il avait aussi connu des passages plus difficiles, notamment une erreur dans le derby du Nord face au LOSC, offrant le but de la victoire lilloise.

Pour l’Australie, l’aventure s’arrête là. Pour Mathew Ryan, ancien du RC Lens, cette séance restera comme un rendez-vous manqué et une petite humiliation dans une Coupe du monde où un simple changement a tout fait basculer.