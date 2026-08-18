Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Le RC Lens va devoir revoir ses plans pour renforcer sa défense. Malgré une offre de 8 millions d’euros, plus 2 millions de bonus, le club artésien s’est heurté au refus catégorique de Cagliari pour Adam Obert.

Le dossier Adam Obert prend une mauvaise tournure pour le RC Lens. À la recherche d’un dernier renfort défensif, le Racing avait ciblé le polyvalent défenseur de Cagliari. Mais les dirigeants italiens ont rapidement fermé la porte.

Une offre de 10 M€ refusée !

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, le RC Lens a transmis une proposition de 8 millions d’euros, accompagnée de 2 millions de bonus, soit un potentiel total de 10 millions d’euros. Une offre pourtant conséquente pour le club artésien. Mais Cagliari l’a refusée. Le club sarde ne souhaite tout simplement pas se séparer de son défenseur, récemment prolongé jusqu’en juin 2030.

Adam Obert possède désormais un statut important à Cagliari. Le défenseur slovaque, capable d’évoluer dans l’axe comme sur le côté gauche, sort d’une saison particulièrement intéressante avec 35 matches de Serie A. Son club avait d’ailleurs anticipé les sollicitations en prolongeant son contrat jusqu’en 2030 au mois de mars dernier. Cagliari ne serait donc disposé à envisager son départ qu’en cas d’offre difficile à refuser.

Le RC Lens doit repartir à zéro

Pour Jean-Louis Leca, cette réponse constitue un nouveau coup dur. Le RC Lens avait déjà fait d’un défenseur central gaucher l’une de ses priorités afin de compenser le départ de Malang Sarr. Le profil d’Obert semblait particulièrement intéressant. Polyvalent, athlétique et capable de jouer à plusieurs postes, le Slovaque correspondait aux besoins du Racing. Mais avec ce refus, Lens va devoir décider s’il souhaite revenir à la charge avec une offre nettement supérieure ou passer à une autre piste.

Le dossier n’est peut-être pas totalement enterré. Plusieurs sources évoquent la possibilité d’une proposition améliorée de la part du RC Lens. Mais le rapport de force reste clairement favorable à Cagliari. Le club italien n’a aucune obligation de vendre un joueur sous contrat jusqu’en 2030 et semble déterminé à conserver son défenseur. Le RC Lens devra donc probablement se montrer très convaincant pour faire changer d’avis les dirigeants sardes. Cette situation pourrait pousser le directeur sportif lensois à accélérer sur d’autres dossiers. Le Racing veut toujours compléter son secteur défensif avant la fermeture du mercato.