RC Lens : Lens au top en Ligue 1 et en Europe, Mezian Mesloub en tête d’affiche !

Le RC Lens figure parmi les clubs de Ligue 1 qui accordent du temps de jeu aux moins de 21 ans en ce début de saison. Symbole de cette confiance, Mezian Mesloub a décroché sa première titularisation à seulement 16 ans. Une précocité qui le place parmi les plus jeunes titulaires des cinq grands championnats européens.

La jeunesse lensoise a des occasions de s’exprimer. Après cinq journées de Ligue 1, les chiffres publiés par la Ligue et relayés par Lensois.com montrent que le Racing lui réserve une place réelle sur le terrain.

Les joueurs de moins de 21 ans ont cumulé 541 minutes de jeu, ce qui situe le RC Lens au septième rang du championnat dans cette catégorie. Un indicateur encourageant pour les jeunes qui cherchent à franchir le cap de l’équipe première.

Lens dans la première moitié du classement des équipes les plus jeunes

Au coup d’envoi de ses rencontres, le Racing affiche une moyenne d’âge de 26 ans et 66 jours. Il possède ainsi le neuvième onze de départ le plus jeune de Ligue 1 sur les cinq premières journées.

Strasbourg reste nettement devant, avec une moyenne de 22 ans et 53 jours. Toulouse, Auxerre, Lorient, Lyon, le PSG, Monaco et Troyes ont également présenté des équipes plus jeunes que Lens.

Le club artésien se situe donc dans la première moitié de ce classement, tout en conservant un équilibre entre expérience et joueurs en développement.

Mesloub, une première titularisation à seulement 16 ans

Le visage le plus marquant de cette jeunesse est Mezian Mesloub. Lors du déplacement à Monaco, pour la cinquième journée, le jeune Lensois a découvert le onze de départ en Ligue 1 à 16 ans et 314 jours.

Un choix effectué par Yannick Cahuzac dès sa première rencontre sur le banc lensois. Pour Mesloub, cette titularisation représente une étape importante : celle de la confiance accordée dans un match de championnat, au-delà des seules promesses.

Un seul joueur plus précoce dans les cinq grands championnats

Cette performance prend encore davantage de relief à l’échelle européenne. Parmi les joueurs titularisés cette saison dans les cinq grands championnats, seul Jorge Dominguez, à l’Atlético de Madrid, a été lancé plus jeune, à 16 ans et 241 jours, selon les données rapportées.

Mesloub se retrouve donc en deuxième position de ce classement de précocité. Une distinction qui souligne la singularité de ses débuts, sans préjuger de la suite de son parcours.

Lens lui a ouvert la porte. À lui désormais de prolonger cette première étape par de nouvelles occasions et des performances à la hauteur de la confiance reçue.