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OM : un jeune talent prolongé jusqu’en 2029, une nouvelle carte à jouer pour Genesio !

Par Louis Chrestian - 2 Oct 2026, 14:10

Yanis Sellami poursuit son aventure à l’Olympique de Marseille. À 19 ans, le jeune milieu prolonge jusqu’en 2029, selon l’annonce du club relayée sur X. Une marque de confiance pour un joueur qui a accumulé de l’expérience avec la réserve, les U19 et en Youth League la saison dernière.

L’OM mise sur l’un de ses jeunes talents. Yanis Sellami est désormais engagé jusqu’en 2029, une prolongation qui lui offre un horizon pour poursuivre sa progression sous les couleurs marseillaises.

Pour le milieu de 19 ans, l’objectif sera de transformer cette confiance contractuelle en opportunités sportives. Avec Bruno Genesio à la tête de l’équipe première, le jeune Olympien a une carte à jouer pour se rapprocher davantage du groupe professionnel.

Une saison à 33 matchs pour construire son expérience

Sellami dispose déjà d’une saison bien remplie derrière lui. Lors du dernier exercice, il a disputé 15 rencontres de National 312 matchs de U19 Nationaux, avec trois buts, ainsi que six rencontres de Youth League.

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Soit 33 apparitions dans trois compétitions différentes. Un parcours qui lui a permis de se confronter au football senior avec la réserve, tout en poursuivant son apprentissage chez les jeunes et sur la scène européenne.

Ses trois réalisations en U19 témoignent également de sa contribution offensive. Des repères utiles au moment d’aborder la prochaine étape de son développement.

Une opportunité à saisir auprès de Genesio

Cette prolongation constitue un signal positif pour Sellami. L’OM souhaite poursuivre l’aventure avec lui et lui donner le temps de progresser au sein du club.

Son défi sera désormais de convaincre Bruno Genesio qu’il peut apporter une solution supplémentaire dans l’entrejeu. Le travail à l’entraînement et les performances avec ses équipes seront déterminants pour gagner sa place et obtenir des minutes au niveau supérieur.

La prolongation ne garantit pas un rôle immédiat en équipe première, mais elle pose les bases de la suite. À 19 ans, Sellami dispose d’expérience dans plusieurs compétitions et d’un avenir contractuel assuré à Marseille.

Le club lui renouvelle sa confiance. Au jeune milieu de saisir les occasions qui se présenteront pour franchir un cap chez les professionnels.

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