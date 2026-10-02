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FRANCE

FC Barcelone : énorme soulagement pour Raphinha, une excellente nouvelle pour Flick !

Par Louis Chrestian - 2 Oct 2026, 14:50

Sorti prématurément du match entre l’Australie et le Brésil, Raphinha a passé des examens rassurants à Barcelone. Selon les médias espagnols, aucune blessure n’a été détectée. L’attaquant devrait être disponible contre Getafe le 10 octobre, si Hansi Flick décide de l’aligner.

Le Barça peut souffler. Le retour anticipé de Raphinha en Catalogne avait suscité des interrogations après les douleurs ressenties par le Brésilien avec sa sélection. Les examens réalisés ce vendredi ont permis de lever les principales inquiétudes.

Selon Mundo Deportivo, le joueur de 29 ans ne souffre pas d’une blessure susceptible de le tenir éloigné des terrains. Une nouvelle rassurante pour Hansi Flick à l’approche de la reprise.

Une alerte musculaire avec le Brésil

Raphinha avait quitté le terrain plus tôt que prévu lors du match amical face à l’Australie, après avoir ressenti une gêne à l’arrière de la cuisse droite.

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Un léger œdème musculaire avait été constaté par les services médicaux brésiliens. La sélection avait alors choisi de le libérer par précaution pour lui permettre de rentrer à Barcelone et de poursuivre sa récupération.

Les contrôles effectués en Catalogne confirment désormais le caractère rassurant de cette alerte.

Disponible contre Getafe, la décision reviendra à Flick

Raphinha devrait pouvoir tenir sa place face à Getafe, le samedi 10 octobre. La Vanguardia rapporte également que les examens ont écarté une blessure, tout en précisant que le club conservera une approche prudente lors de la reprise de l’entraînement.

Sa disponibilité ne signifie donc pas automatiquement une titularisation. Flick pourra adapter son utilisation en fonction de ses sensations et de sa préparation durant la semaine.

Un soulagement avant un mois chargé

Cette nouvelle tombe au bon moment pour Barcelone. Après Getafe, les Catalans doivent notamment affronter Galatasaray, le Betis, le PSG et le Real Madrid durant le mois d’octobre.

Dans cet enchaînement, pouvoir compter sur Raphinha représente un atout précieux. L’inquiétude laisse désormais place à la préparation de son retour, avec l’objectif de retrouver la compétition dans les meilleures conditions.

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