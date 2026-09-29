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FRANCE

FC Barcelone : le verdict de la blessure de Raphinha est déjà connu !

Par Fabien Chorlet - 29 Sep 2026, 17:20
Raphinha lors d'Australie - Brésil

Sorti sur blessure avec le Brésil face à l’Australie (4-2), Raphinha serait déjà fixé sur la nature de son pépin physique.

Les blessures n’en finissent plus pendant cette trêve internationale. Et ce mardi, c’est au tour du FC Barcelone d’être touché. Étincelant depuis le début de la saison, Raphinha s’est blessé lors de la large victoire du Brésil face à l’Australie (4-2). Après avoir inscrit le deuxième but brésilien sur penalty, l’ailier du Barça n’est pas revenu sur la pelouse après la pause, contraint de céder sa place.

Plus de peur que de mal pour Raphinha ?

Les premiers échos se veulent toutefois plutôt rassurants concernant l’état de santé de l’ancien joueur du Stade Rennais. Raphinha souffrirait seulement d’une gêne musculaire à la cuisse et sa sortie aurait avant tout été décidée par précaution afin d’éviter d’aggraver le problème. À ce stade, une blessure importante ne serait donc pas redoutée pour l’international brésilien.

Le FC Barcelone et Hansi Flick peuvent donc souffler, même si Raphinha est bel et bien touché et que son état devra être surveillé dans les prochains jours. Une alerte dont le Barça se serait évidemment bien passé tant le Brésilien occupe une place importante dans le onze catalan depuis le début de la saison. Reste désormais à connaître l’évolution de sa gêne et à savoir s’il sera en mesure de retrouver rapidement les terrains avec le club blaugrana.

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