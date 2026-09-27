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FRANCE

FC Barcelone Mercato : le Barça s’attaque à un Brésilien à 80 M€ !

Par Fabien Chorlet - 27 Sep 2026, 13:00
Estevao (Chelsea)

Le FC Barcelone surveillerait de près la situation d’Estevão, qui serait frustré par son manque de temps de jeu à Chelsea.

Selon les informations du quotidien catalan Sport, le FC Barcelone surveillerait la situation d’Estevão à Chelsea en vue des prochains mercatos. Considéré comme l’un des plus grands talents brésiliens de sa génération, l’ailier des Blues figurerait ainsi sur les radars du Barça, toujours en quête de joueurs à fort potentiel pour renforcer son secteur offensif.

À ce stade, il ne serait toutefois pas question d’une offre du FC Barcelone pour Estevão, ni même de négociations avec Chelsea. Les dirigeants blaugrana suivraient simplement l’évolution de sa situation en Angleterre, où les premiers signes de frustration commenceraient à apparaître.

Le Barça à l’affût pour Estevão !

Car toujours selon Sport, Estevão serait frustré par son manque de temps de jeu à Chelsea sous les ordres de Xabi Alonso. Le jeune international brésilien souhaiterait bénéficier de davantage de minutes afin de poursuivre sa progression et de s’imposer durablement dans l’effectif londonien.

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Une situation qui n’aurait donc pas échappé au Barça. Si son utilisation venait à rester limitée au fil de la saison, les interrogations autour de son avenir pourraient naturellement se multiplier. De quoi éventuellement ouvrir une porte au club catalan, même si le dossier semble encore loin d’être entré dans une phase concrète.

Un dossier à 80 M€ pour le Barça ?

Rien n’indique d’ailleurs, pour le moment, que Chelsea soit disposé à se séparer d’Estevão, ni que le Brésilien envisage déjà un départ. Le Barça se placerait donc davantage dans une position d’observateur, prêt à profiter d’un éventuel changement de situation dans les prochains mois.

Et même en cas d’ouverture, l’opération pourrait s’annoncer particulièrement onéreuse. Estevão est actuellement valorisé à 80 millions d’euros par Transfermarkt, preuve de la dimension déjà prise par le Brésilien sur le marché. Un montant conséquent pour les finances barcelonaises et qui ferait de son éventuel transfert l’un des dossiers majeurs d’un prochain mercato.

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