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FRANCE

Belgique – France : deux surprises dans le onze de Zidane ont fuité ?

Par Fabien Chorlet - 27 Sep 2026, 11:20
Zinédine Zidane lors de Turquie - France

Zinédine Zidane pourrait réserver deux grosses surprises dans son onze de départ pour le choc entre la Belgique et l’équipe de France.

À la veille du choc Belgique – France, Zinédine Zidane pourrait réserver deux grosses surprises dans son onze de départ. Après la victoire obtenue face à la Turquie (0-1) pour sa grande première sur le banc de l’équipe de France, le nouveau sélectionneur des Bleus pourrait profiter de cette deuxième rencontre pour procéder à plusieurs changements et poursuivre ses premiers essais.

Deux joueurs pourraient notamment profiter des choix de Zinédine Zidane pour connaître leur toute première titularisation avec l’équipe de France : Andy Diouf et Lucas Da Cunha. Et le premier pourrait surtout être utilisé dans un rôle pour le moins inattendu face aux Diables Rouges.

Andy Diouf, la grosse surprise de Zidane à gauche ?

Selon les informations de L’Équipe, Andy Diouf pourrait être titularisé au poste d’arrière gauche face à la Belgique. Un choix particulièrement surprenant puisque le Français évolue habituellement au milieu de terrain. Zinédine Zidane envisagerait donc de le repositionner dans le couloir gauche de la défense pour cette rencontre.

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Une expérience qui permettrait au sélectionneur des Bleus de tester une nouvelle solution à ce poste. S’il venait bien à débuter Belgique – France, Andy Diouf connaîtrait par la même occasion sa toute première titularisation sous le maillot de l’équipe de France.

Da Cunha également vers une première titularisation

Mais Andy Diouf ne serait pas la seule surprise préparée par Zinédine Zidane. Toujours selon L’Équipe, Lucas Da Cunha pourrait également intégrer le onze de départ de l’équipe de France, cette fois dans un rôle de sentinelle devant la défense.

Le milieu de terrain pourrait ainsi lui aussi fêter sa première titularisation avec les Bleus à l’occasion de ce choc face à la Belgique. Avec Diouf arrière gauche et Da Cunha en sentinelle, Zidane préparerait donc deux choix particulièrement inattendus pour son deuxième match à la tête de l’équipe de France. Reste désormais à savoir si ces essais se confirmeront au moment de dévoiler la composition officielle des Bleus.

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