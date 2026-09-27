Équipe de France : Zidane a tranché pour son nouveau capitaine après Mbappé !

Après le forfait de Kylian Mbappé, Zinédine Zidane aurait choisi Ousmane Dembélé pour porter le brassard face à la Belgique.

La blessure de Kylian Mbappé rebat déjà les cartes en équipe de France. Touché au genou gauche au moment d’inscrire le but de la victoire des Bleus face à la Turquie (0-1), vendredi, l’attaquant du Real Madrid a quitté le rassemblement et ne sera pas remplacé par Zinédine Zidane. Une absence qui va notamment provoquer un changement de capitaine face à la Belgique, avec Ousmane Dembélé appelé à prendre encore davantage de responsabilités.

Dembélé va récupérer le brassard de Mbappé

Forfait pour la suite de cette trêve internationale, Kylian Mbappé va donc laisser son brassard à Ousmane Dembélé. Selon L’Équipe, l’attaquant du PSG sera capitaine lundi face à la Belgique s’il est de nouveau titularisé par Zinédine Zidane. Un choix qui s’inscrit dans la nouvelle hiérarchie instaurée par le sélectionneur puisque le Parisien est le joueur le plus capé derrière Mbappé parmi les trois vice-capitaines désignés pour ce rassemblement.

Avant ses premiers matchs à la tête de l’équipe de France, Zidane avait en effet choisi Ousmane Dembélé, Adrien Rabiot et Jules Koundé comme vice-capitaines de Kylian Mbappé, en privilégiant notamment leur expérience chez les Bleus. Dembélé avait d’ailleurs récupéré le brassard vendredi lorsque le joueur du Real Madrid avait été contraint de quitter la pelouse sur blessure face à la Turquie.

Zidane place Dembélé au centre de son projet

Mais les nouvelles responsabilités d’Ousmane Dembélé ne devraient pas se limiter au capitanat. Toujours selon L’Équipe, Zinédine Zidane entend placer le joueur du PSG au cœur de son animation offensive et le considère déjà comme son avant-centre. Pour sa première sur le banc des Bleus contre la Turquie, l’ancien entraîneur du Real Madrid avait d’ailleurs choisi d’aligner Dembélé dans l’axe, avec Mbappé positionné sur le côté gauche.

Le forfait de Kylian Mbappé devrait donc encore renforcer l’importance d’Ousmane Dembélé dans le système de Zidane. À 29 ans, le Parisien pourrait franchir un nouveau cap lundi à Bruxelles en étant capitaine de l’équipe de France dès le coup d’envoi pour la première fois de sa carrière internationale. Entre le brassard et un rôle central sur le plan offensif, Dembélé s’apprête à devenir l’un des principaux hommes forts du nouveau projet de Zidane chez les Bleus.