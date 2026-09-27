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ASSE : une nouvelle ambition XXL annoncée à Saint-Etienne !

Par William Tertrin - 27 Sep 2026, 06:00

Partenaire officiel de l’ASSE, 900.care ne compte pas seulement s’afficher sur le maillot des Verts : la marque prépare un projet d’envergure dans la Loire.

C’est l’un des sponsors les plus insolites apparus récemment sur le maillot de l’AS Saint-Étienne. Depuis janvier 2026, 900.care s’affiche sous les bras des joueurs stéphanois, un emplacement choisi en référence au produit phare de la marque : le déodorant rechargeable.

L’opération a rapidement dépassé le simple coup de communication. En juillet, 900.care est devenu Partenaire Officiel de l’ASSE et a doublé son exposition, avec une présence sous les deux manches du maillot. La marque donne également son nom au Corner Famille 900.care à Geoffroy-Guichard.

« L’aisselle des joueurs » comme signature

Pour Thomas Arnaudo et Aymeric Grange, fondateurs de 900.care, le choix de l’emplacement était volontairement décalé.

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« Nous avons imaginé avec l’ASSE l’un des emplacements sponsors les plus originaux du football français : l’aisselle des joueurs », expliquaient-ils au Dauphiné Libéré, dans des propos rapportés par Poteaux Carrés.

Un choix qui permet surtout à la start-up de mettre en avant son déodorant rechargeable et son positionnement autour des produits d’hygiène sous forme de poudres compressées.

Une nouvelle usine dans la Loire

Derrière le partenariat avec les Verts se trouve aussi une volonté d’ancrage industriel. Déjà implantée à Andrézieux-Bouthéon, 900.care prévoit désormais un nouveau site de production de 8 000 m² à La Talaudière, avec jusqu’à 60 collaborateurs dans sa configuration initiale. L’objectif annoncé est de tripler au moins sa capacité de production.

Thomas Arnaudo assume cette ambition ligérienne : « Notre avenir va s’écrire ici puisque nous voulons faire de Saint-Etienne la capitale de l’hygiène. »

Pour l’ASSE, ce partenariat permet ainsi de mettre en avant un acteur économique déjà implanté à proximité de Geoffroy-Guichard. Pour 900.care, les Verts offrent une vitrine particulièrement visible pour accompagner son développement et son implantation dans la Loire.

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