ASSE : Roland Romeyer a de la peine pour le FC Nantes, il annonce une très grande saison des Verts !

Retiré de l’ASSE depuis la vente du club à Kilmer Sports en 2024, Roland Romeyer garde évidemment un œil très attentif sur les Verts. Invité de Gazetta 43, l’ancien président stéphanois s’est montré particulièrement optimiste pour la suite de la saison. À ses yeux, l’équipe de Ian Cathro est au-dessus du lot en Ligue 2 et devrait retrouver l’élite sans trembler. Il en a également profité pour rendre hommage aux supporters et évoquer avec tristesse la situation du FC Nantes.

Roland Romeyer n’est plus aux commandes de l’ASSE mais son attachement au club reste intact. Et ce qu’il voit depuis le début de la saison lui plaît beaucoup. Après deux exercices compliqués pour Kilmer Sports, les Verts semblent avoir trouvé leur rythme de croisière sous la direction de Ian Cathro. L’ancien président ne cache pas son enthousiasme.

« Je pense qu’il n’y aura pas de souci pour les Verts cette saison, parce qu’il y a une équipe bien équilibrée et ils sont vraiment au-dessus des autres équipes. Ils finiront premiers pour moi, tranquilles, et ils vont remonter en Ligue 1, ce qui sera le bonheur pour tous les Stéphanois », assure-t-il.

Romeyer voit les Verts au-dessus du lot

Au-delà des résultats, Romeyer apprécie surtout le visage affiché par l’équipe stéphanoise. « Il y a une équipe qui correspond bien aux valeurs stéphanoises. Ils jouent au foot, ce sont des gars qui ont une certaine technique, et ils mouillent le maillot. Donc, on ne peut rien leur reprocher. »

L’ancien dirigeant estime également que la concurrence n’est pas suffisamment forte pour empêcher l’ASSE de jouer les premiers rôles. « Je trouve en plus qu’il y a une Ligue 2 qui n’a pas un gros niveau. » Et Romeyer d’établir un parallèle avec un autre monument du football français : « Quand on voit Nantes où ils sont, je suis catastrophé pour les Nantais. »

Même la défaite concédée à Dunkerque (1-2) n’a pas entamé sa confiance. « Ils ont tiré deux fois au but, deux jolis buts, alors que nous, il y a eu beaucoup d’occasions et ils n’ont pas marqué. Il y a eu pas mal de réussite en face, le nul aurait été mérité. Ce n’est pas grave. Ils ne vont pas gagner tous les matchs, mais il n’y aura pas dix défaites comme l’année passée, c’est clair. »

« Chapeau » aux supporters

Romeyer a aussi profité de cette intervention pour saluer une nouvelle fois le peuple vert, toujours aussi présent derrière son équipe. « Je tire mon chapeau aux supporters, ils passent leur salaire pour accompagner les Verts. C’est pour ça que j’ai toujours eu beaucoup d’admiration pour eux. »

Un hommage qui ramène forcément l’ancien président à ses propres souvenirs. Supporter depuis 1957, il revendique toujours avec émotion ses vingt années à la tête du club. « Moi, j’ai fait ce que j’ai pu. J’ai cette équipe dans le cœur depuis 1957. J’ai été son président pendant 20 ans, avec des petits moyens. »

Et Romeyer le sait : depuis le rachat par Kilmer Sports, l’ASSE a changé d’époque et de dimension. Une évolution qu’il observe avec une pointe de nostalgie : « C’est fini, des présidents comme moi, il n’y en aura plus. C’était avec l’esprit de famille. Ce n’est pas pareil maintenant, c’est dépassé dans cette société. »

Une page s’est tournée dans le Forez. Mais à écouter Roland Romeyer, la nouvelle pourrait bien conduire les Verts là où il souhaite les revoir au plus vite : en Ligue 1.