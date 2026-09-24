ASSE : Cathro a Larsonneur et deux autres chouchous dans le vestiaire des Verts

Seuls 3 joueurs de l’ASSE ont joué les sept premiers matches de la saison dans leur intégralité. Le décrié Gautier Larsonneur (29 ans) en fait partie.

Ian Cathro a déjà installé une hiérarchie claire à l’ASSE. Après sept journées de championnat, l’entraîneur des Verts s’appuie notamment sur trois joueurs qui n’ont pas manqué une seule minute de jeu.

Larsonneur garde la confiance totale de Cathro à l’ASSE

Gautier Larsonneur, Sohaib Naïr et Áron Csongvai comptent chacun 630 minutes en Ligue 2, hors temps additionnel. Un chiffre qui en dit long sur la confiance accordée par le technicien écossais. Le cas de Gautier Larsonneur est évidemment le plus intéressant. Régulièrement critiqué depuis plusieurs mois par une partie des supporters stéphanois, le gardien reste pourtant indiscutable aux yeux de son entraîneur. Cathro continue de lui faire confiance match après match.

Et malgré les débats autour de ses performances, Larsonneur conserve donc son statut de titulaire incontournable à l’ASSE. Son temps de jeu maximal depuis le début de la saison constitue un indicateur supplémentaire de la place qu’il occupe dans les plans du coach. Le gardien stéphanois fait partie des rares joueurs à avoir été systématiquement alignés depuis la reprise.

Naïr et Csongvai, les deux autres hommes forts de l’ASSE

Les deux autres joueurs concernés sont Sohaib Naïr et Áron Csongvai. Les deux recrues estivales ont également disputé les sept premières journées dans leur intégralité. Avec 630 minutes chacun, ils sont les seuls joueurs de champ à présenter le même bilan que Larsonneur. Une confiance particulièrement forte de la part de Cathro, qui semble avoir rapidement identifié ces deux joueurs comme des éléments importants de son onze.

Pour Naïr comme pour Csongvai, cette continuité peut également permettre de créer des automatismes précieux dans une équipe encore en construction. Derrière ce trio, Julien Le Cardinal occupe une place importante dans la hiérarchie. Le capitaine des Verts figure parmi les joueurs les plus utilisés depuis le début de l’exercice. Kévin Pedro et Maxime Bernauer suivent également dans ce classement du temps de jeu. Le technicien stéphanois semble donc privilégier une certaine stabilité sur plusieurs postes, même si la concurrence reste importante au sein de l’effectif.

Chico Lamba ferme la marche

Cette gestion pourrait être particulièrement importante dans une saison où l’ASSE vise clairement les premières places de Ligue 2.À l’inverse, certains joueurs connaissent une situation beaucoup plus compliquée. Longtemps éloigné des terrains en raison d’une blessure, Chico Lamba ne compte pour l’instant que quatre petites minutes de jeu. Un contraste saisissant avec le trio Larsonneur-Naïr-Csongvai.

Le défenseur devra désormais retrouver progressivement du rythme et tenter de regagner une place dans les plans de Cathro. Pour l’instant, la hiérarchie semble clairement établie : le gardien des Verts reste soutenu par son entraîneur et conserve toute sa place dans le projet stéphanois. À Naïr et Csongvai désormais de confirmer cette confiance sur la durée.